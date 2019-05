Közös jelölt mögött sorakozik fel a teljes ellenzék Esztergomban

Félretették a sérelmeket: Cserép Jánost támogatja az önkormányzati választáson hét ellenzéki párt és számos civil szervezet is.

A korábban rendszer- és szoftverfejlesztőként is dolgozó, négygyerekes Cserép János lesz a közös ellenzéki jelölt Esztergomban – írja a Magyar Hang . Támogatja személyét többek között, a parlamenti ellenzék (MSZP, Jobbik, LMP, DK, Párbeszéd), a Momentum, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, valamint több helyi civil egyesület és civil aktivista is.

Cserép 2006-ban alapította meg a Szeretgom portált , ami a szöveg szerint meghatározta Esztergom civil szférájának közbeszédét - például városfejlesztési javaslatokat is gyűjtenek -, és hozzájárult ahhoz a közhangulathoz, ami 2010-ben a fideszes jelölt vereségéhez vezetett. Igaz, Tétényi Éva nehéz polgármestersége csak ezután következett, majd a fideszes Romanek Etelka legyőzte őt.

Cserép a két éve megalakult helyi Momentum elnökeként vált ismertté. Tavaly kilépett a pártból, miután nem értett egyet a „mindenkitől külön állunk” iránnyal, függetlenként pedig el is elindult az országgyűlési választáson. Akkor még a Jobbik is külön jelöltet indított Nunkovics Tibor személyében. A Magyar Hang megkeresésére Cserép elmondta, a sérelmeket most félretették, hogy ne kövessék el „ugyanazokat a hibákat, amik Tétényi Éva bukásához vezettek”.



A Fidesz részéről még nem egyértelmű, kit indítanak; Romanek viszonya nem felhőtlen esztergomi párttársaival. A kormánypárt feltehetőleg a Dunakanyar-programban a városnak juttatandó 17 milliárddal fog kampányolni.