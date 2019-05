Timmermans vitára hívja Orbánt - Reagált a miniszterelnök sajtófőnöke

Meglepte a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) vezetőségét az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) péntek délutáni közleménye, amelyben leszögezték: a kormány álláspontja változatlan, az akadémiai kutatóintézetek további működését az MTA-n kívül képzelik el. Palkovics László innovációs miniszter szerdán találkozott Lovász László MTA-elnökkel, aki a Válasz Online-nak úgy nyilatkozott: Palkovics elfogadta az Akadémia legfőbb döntéshozó testülete, a közgyűlés hétfői döntését arról, hogy a kutatóhálózat továbbra is az MTA-nál maradjon. – Úgy éreztük, a miniszter úr nyitottnak mutatkozott arra, hogy a mi álláspontunkat is beterjessze a kormány elé. Mi kitartunk amellett, hogy a kutatóhálózatnak, még ha az irányítási struktúra változik is, az MTA-n belül kell maradnia. Most a kormány oldalán pattog a labda, bízunk benne, hogy bölcs döntést hoznak majd – nyilatkozta a tárgyalásokra rálátó forrásunk. Az Index úgy tudja, Palkovics már a jövő héten a kormány elé viheti az MTA ügyét. Az ITM több hónapja harcol azért, hogy a kormánynak nagyobb szerepe legyen a tudományos kutatások irányításában, az azokra szánt pénzek felhasználásában – ezért is akarják kiszervezni a kutatóintézeteket az MTA közvetlen irányítása alól. Az Akadémia közgyűlése hétfőn nagy többséggel döntött a kutatóhálózat megtartása mellett, ugyanakkor elfogadták azt is, hogy a kutatóintézeteket egy új testület irányítsa, amiben a kormány képviselői is nagyobb teret kaphatnak – szerintük ezzel a kabinet igényei is kielégíthetők. Palkovics viszont már akkor jelezte: ez a kormány számára nem elég. – Abszurd elképzelés, hogy önként mondjunk le a kutatóintézetekről – mondta lapunknak az Akadémia egyik kutatója. Szerinte sem az MTA, sem pedig az ITM álláspontjában nem várható már érdemi változás, a végső szó pedig a kormányé lesz. Várakozásai szerint a kutatóintézeteket – ahogy arra korábban már Palkovics miniszter is utalt – egyszerű törvénymódosítással fogják elvenni az MTA-tól.