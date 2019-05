Még a KRESZ-táblák is Tiborczéknak kedveznek

Villámgyorsan átalakult a parkolási rend a japán nagykövetségnél miután a kormányfő veje a közelbe költözött. A milliárdos fiatalember házánál lett könnyebb megállni.

Furcsa üzenet jelent meg a budapesti japán nagykövetség oldalán február 7-én: arról tájékoztatták a hozzájuk érkezőket, hogy kevés náluk a parkolóhely, ezért jobb ha látogatóik taxival vagy tömegközlekedéssel érkeznek. A követség egy térképet is mellékelt a látogatóknak, arról, hogy a 156-os busz végállomásától hogyan juthatnak el gyalogosan a XII. kerületi épületig. Nem volt ez mindig így: úgy tudjuk, hogy év elejéig a nagykövetség használhatta a képviselet melletti kis zsákutca végében lévő parkolót. Olyannyira, hogy korábban csak a követségi dolgozóknak volt oda behajtási engedélyük. A helyzet azután változott meg, hogy új szembeszomszédja lett a japán követségnek. Mint azt korábban az Átlátszó megtudta, a kis utcában a szemben lévő luxusvillát 2017 júniusában Orbán Viktor kormányfő veje, Tiborcz István vette meg. Ezután nagy átalakítások kezdődtek el az ingatlanon. Ekkor újították fel az épülethez tartozó, az addigi követségi parkolóra nyíló oldalsó bejáratot is. A házhoz tartozó garázsba, parkolóba nem innen állnak be a tulajdonosok, az oldalsó bejáratot és a kis utcát csak vendégeik használják. Úgy értesültünk, hogy a Tiborczékhoz érkező vendégek rendszeresen azt a parkolóhelyet kezdték használni, ahol korábban a nagykövetségre érkezők, ott dolgozók tették le autóikat.

Úgy tudjuk, hogy az ügyben a követség levelet küldött a Külügyminisztériumnak. Azt egyelőre nem tudni, hogy a külügytől érkezett-e válasz erre. Különös módon a levél benyújtása után nem sokkal – információink szerint idén január végén – a XII. kerületi kis zsákutcában „várakozni tilos” táblákat szereltek fel. Mindjárt hármat is, méghozzá úgy, hogy a japán nagykövetség oldalára teljes várakozási tilalom vonatkozik – ilyenkor a KRESZ szerint az autó legfeljebb öt perce állhat meg és úgy, hogy közben a vezető a volánnál marad. A Tiborcz-ingatlan felőli oldalra kirakott tábla viszont – a kiegészítő jelzés alapján – lehetővé teszi, hogy ott négy órán keresztül várakozzanak. Így a követségen nyolc órában dolgozók, vagy az oda hosszabb időre érkező vendégek már nem parkolhatnak az utcán. Forrásaink szerint a zsákutcába érvényes korábbi, kizárólagos követségi behajtási engedély is érvényét vesztette. Ellenben a Tiborczékhoz érkező ismerősök, üzleti partnerek már akadálytalanul be tudtak parkolni a Tiborcz-rezidencia kapujába, hogy utána csak néhány lépéssel már bent is legyenek a házban. Ottjártunkkor is éppen egy nagy fekete luxusautó gurult Tiborczék kapuja elé, amelyből Száraz István szállt ki, a kormánypropaganda-portállá alakított Origo egyik volt tulajdonosa. „Húsz perc múlva jövök” – szólt oda Száraz a Tiborczék bejárata előtt várakozó sofőrnek. Lehetett miről tárgyalniuk, mivel a fiatal vállalkozónak számos beruházása van a turizmus és idegenforgalomban, azt pedig már többször megírtuk, hogy a Tiborcz-Orbán Ráhel párnak mára meghatározó befolyása van a területen.

A Japán Nagykövetség lapunk érdeklődésére azt közölte, hogy hivatalból kötelesek tájékoztatni Külügyminisztériumot minden olyan ügyben, amely érinti a képviseletet, és ezúttal is ennek megfelelően jártak el. A követség válaszában felhívta a figyelmet, hogy képviseletük bejáratához vezető útszakasz közútnak minősül, a jelzőtáblák cseréjével kapcsolatban pedig a kerületi önkormányzat tájékoztatta őket. „A Nagykövetség kiépített parkolóval rendelkezik a követség területén belül, így a közúton található parkolóhelyek elérhetőségével, illetve használatával kapcsolatosan különösebb változást a mindennapokban nem tapasztalt” – írták diplomatikus válaszukban. Megkerestük a XII. kerületi önkormányzatot, hogy megtudjuk, mi szükség volt az eldugott, Tiborczékon és a követségen kívül senki más által nem használt kis utcában várakozni tilos táblákat felszerelni. Az önkormányzat a Budapesti Közlekedési Központhoz, az pedig a főváros cégéhez, a Budapest Közúthoz Zrt.-hez irányította lapunkat. A társaság megerősítette, hogy a kis utca forgalmi rendjét lakossági megkeresésre, tavaly októberben vizsgálták felül. Arra jutottak: „A korábbi forgalmi rend csak a zsákutcában lévő Japán Nagykövetség járművei számára engedélyezte a behajtást, ami egy közterületi utca esetén jogi szempontból nem volt alátámasztható megoldás, így a felülvizsgálat során a célforgalom számára engedélyeztük a behajtást.” A cég szerint egyébként nem számít egyedinek a forgalmi rend ilyen és ehhez hasonló változtatása. (Érdemes megemlíteni, hogy a Budapest Közút Zrt.-től Almássy Kornél vezérigazgató válaszolt, aki az MDF egykori alelnöke, a párt volt vezetőjének, Dávid Ibolyának kihívója volt, végül pedig kizárták a demokrata fórumból.) Céges e-mailjén keresztül megkerestük Tiborcz Istvánt is, és azt kérdeztük, ők kérték-e az önkormányzattól a táblák felszerelését, ám tőle nem kaptunk választ.