Gyalogost gázoltak Várpalotán, drog volt a zsebében

A fiatal férfi éjjel, sötét ruhában futott át az úton – pont egy érkező autó előtt. Nem csak a sérülései miatt kell aggódnia.

Saját magát buktatta le az a várpalotai fiatal, akit péntek éjjel ért baleset a település határában: egy helyi lakó éppen Várpalota-Inota külterületén haladt a Fehérvári úton, amikor a 18 éves férfi átfutott autója előtt – az ütközést azonban nem tudta elkerülni.

A sérült fiatal „ruházat- és csomagátvizsgálása” , vagyis motozása során aztán kábítószergyanús növényi törmelékkel teli tasakot és egy őrlőt is találtak a rendőrök. Az ügy kapcsán a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság főként azt hangsúlyozta , hogy a KRESZ-t a gyalogosoknak is be kell tartani, a szabályok szerint pedig külterületen, éjszaka a járókelők is láthatósági mellényt kell viseljenek.