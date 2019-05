„Az egész épp olyan borzasztó, mint amilyennek hangzik”

Jamie Oliver nemrég a saját vagyonából is hatalmas összeget áldozott vendéglői megmentésére, úgy tűnik, hiába. A hatalmas bukás ellenére Jamie marad, aki volt: a Brit Birodalom Lovagja, a legsikeresebb brit médiaséf és szakácskönyvszerző, akit azért mindenki a keresztnevén szólít.

2017 szeptemberének egyik derűs estéjén James Trevor Oliver, vagy ahogy minden rajongó, középkorú háziasszony a Földön ismeri, Jamie, éppen legújabb főzős sorozatának egyik epizódját forgatta essexi házában, amely egyben stúdióként is szolgált, amikor megcsörrent a mobilja. Sztárvendége, Liv Tyler kedvenc garnélás gombócát készítette. Jamie egy pillanat türelmet kért, aztán halottsápadtan bejelentette: mindenki menjen haza, a forgatásnak vége. Ez volt az a pillanat, ami­­kor a könyvelője bevallotta: nem tudja tovább takargatni a nyilvánvalót: a Jamie’s Italiannek vége. „Egyszerűen kifogytunk a pénzből – mondta a séf a Financial Timesnak adott interjúban. – De ennek nem lett volna szabad így történnie. Vannak heti meetingjeink, havi meetingjeink, negyedéves meetingjeink. Azt gondolod, hogy minden rendben van, hiszen mindennek megvan a felelőse. Borzasztóan csalódott vagyok.” Akkor már hónapok óta hallani lehetett a Jamie’s Italian nehézségeiről. Egész egyszerűen a piac nem kedvezett az ehhez hasonló középkategóriás éttermeknek. Jamie-nek döntenie kellett: több mint hatszáz munkatársától vált meg, bezárt néhány éttermet, racionalizálta a működést és a saját pénzéből is beletett a láncba több mint 12 millió fontot. Két évvel később azonban már semmi sem segített: a Jamie’s Italian 25 éttermét kell bezárni, és szélnek ereszteni több mint 1300 dolgozót.

Kocsmából a csillagok közé

Az idén 44 éves Jamie 16 évesen hagyta ott az iskolát, és kezdett dolgozni szülei északnyugat-essexi kocsmájában mint mosogató. Mindig is érdekelte a konyha, gyakorlatilag ott nőtt fel, úgyhogy senki sem csodálkozott, amikor elszegődött tanulni az olasz Antonio Carluccióhoz. 1996-ot írunk, ekkor mutatják be a 101 kiskutyát és A függetlenség napját, s Madonna elénekli az Evitát. Jamie azonban inkább főz, mint moziba jár, és egy évvel később elszegődik a River Caféba. Ahogy mondani szokták, innen már minden történelem. Egy véletlenül arra járó televíziós stáb felfedezi a nagydumás szakácsfiút, aki hamarosan saját műsort kap, A meztelen szakács címmel. A még mindig nagyon fiatal és sármos szőke srác meghódítja a szigetországot. Mindent elsöprő lelkesedése a főzés iránt, hamisítatlan essexi tájszólása és az otthonról hozott különleges kifejezései („Bish bosh!”, „Lovely Jubbly!”, „Pukka!”) egy csapásra hatalmas sztárt csinálnak belőle. És főleg gazdag embert. Ám soha nem felejtette el, honnan is jött. „Egész gyerekkoromat kocsmában töltöttem, a barátaim főleg cigányok és csóró cockneyk voltak, szóval tudom, mi mennyit ér” – mondta egy interjúban. Jamie sokáig a legtehetősebb brit celebek listájának felső harmadában szerepelt. Vagyonát alig öt évvel ezelőtt még több mint 400 millió fontra becsülték. Aztán évek alatt szépen „lecsúszott” a dobogóról. Tavaly a Sunday Times gazdaglistáján már csak 150 millió font állt a neve mellett, amivel egy időre el is köszönt attól az illusztris társaságtól, amely az 1000 leggazdagabb britet tartja nyilván. Azért túlzottan nem kell sajnálnunk Olivert. Továbbra is Nagy-Britannia legsikeresebb média­séfje. Könyveiből több mint 40 millió példány fogyott az elmúlt években, amivel ő az Egyesült Királyság legnépszerűbb nemfikciós szerzője. Úgy él, ahogy mindig is szeretett volna. Észak-London Highgate negyedében lakik, egy 9 millió fontot érő házban, feleségével, az egykori modell Juliette Mortonnal és öt gyermekével. Minden reggel fél 6-kor felpattan égszínkék robogójára, ugyanarra, amelyikkel A meztelen szakácsban is közlekedett, és berobog a hollowayi főhadiszállására. A nap nagy része kóstolással, új receptek kikísérletezésével és elemzésével telik. Több mint százan dolgoznak a keze alá. Itt készülnek a könyvek receptjei, illusztrációi, az internetes tartalmak és néhány tévés műsor felvételei. Innen irányítja a nevéhez kapcsolódó kampányokat: az elhízás ellenit, az iskolai étkezés reformjával kapcsolatosat, és egy sor jótékonyságit.

Jamie, menj a pokolba!

„A gyerekek a jó és rossz szokásaik nagy részét otthonról hozzák. Sok szülő panaszkodik arra, hogy a srácok bizonyos ételeket nem hajlandóak megenni, aztán az esetek többségében kiderül, hogy a szülők sem eszik meg ezeket – mondta az Indexnek néhány évvel ezelőtt. – Erőt kell venni magunkon, mert csemetéink nemcsak a rosszat, hanem a jó példát is követik.” A 2004-ben forgatott Jamie’s School Dinners (Jamie menzája) című tévésorozatában egy kelet-londoni iskola konyháját reformálta meg, mint később kiderült, sikerrel. A sült krumplin és hamburgeren hizlalt diákok néhány hónap leforgása alatt hajlandóak voltak elfogadni az általa kreált egészségesebb ételeket. Mindezt ugyanabból a költségkeretből, amennyit addig az eredeti menüsor összeállítására fordítottak. Jamie műsora valódi változást indított el a brit közétkeztetésben. Átalakult az iskolai szakácsok képzése, és a konyhák többségét is az egészséges étrendhez illeszkedő eszközökkel szerelték fel. A kísérlet eredményeiről és hatásairól az Oxfordi és az Essexi Egyetem kutatói 2009-ben statisztikai elemzésekre épülő tanulmányt jelentettek meg, amely szerint az egészségesebb ételeket fogyasztó diákok 3–8 százalékkal értek el jobb eredményeket a különböző tantárgyakban. A teljesítményjavulás mellett örvendetes fejlemény volt az is, hogy drasztikus mértékben csökkent a hiányzások száma, ritkábbá váltak a megbetegedések. Jamie több hasonló kampányt folytatott az elhízás ellen, amivel viszont sokak haragját kivívta. Szegénységellenességgel vádolták és azzal, hogy megbélyegzi a csak egészségtelen ételen élőket. Tavaly aláírásgyűjtés indult a Turkey Twizz­ler mellett. Ez egy azóta megszűnt mélyhűtött pulykatekercs, amellyel a brit iskolások nap mint nap találkozhattak a menzán, és amely ellen Jamie kampányt hirdetett, még a 2000-es évek elején. „Adjátok vissza fiatalságunk ízeit!” és „Jamie menjen a pokolba!” Ilyen és ehhez hasonló szlogenekkel gyűjtöttek több mint 20 ezer aláírást, és nem kizárt, hogy az olajban sült pulykaspirál vissza is szivároghat a közétkeztetésbe. Ennek ellenére Jamie népszerűsége töretlen. Milliók nézik, amint az Élelmezésügyi Minisztérium dolgozóit vagy a hátrányos helyzetű fiatalokat tanítja főzni Tizenöt nevű éttermében. Apropó, Tizenöt. A séf egy interjúban elmesélte, hogy nem sokkal az étterem beindítása után megkereste őt Jennifer Aniston, hogy főzzön a férje, Brad Pitt 40. születésnapi buliján. „Mondtam Jennifernek, hogy általában nem szoktam haknizni, főleg nem pénzért, de ha nagyon akarja, akkor támogassa a Tizenötöt egy kisebb összeggel.” Jamie repülőre ült két növendékével, akik még életükben nem repültek, és velük együtt főzött Hollywoodban. „Lehet, hogy soha többet nem fognak sztároknak főzni, de ez az élmény megerősítette őket az elhatározásukban, hogy ha törik, ha szakad, szakácsok lesznek” – mesélte Jamie.

Jazzkéz

A Jamie’s Italian csődje kapcsán brit újságok megemlítik, hogy nem Jamie az egyetlen sztárséf, akit elért a végzet. Néhány éve Gordon Ramsay adóügyeitől volt hangos a média. Ami közös bennük, a hallatlan kreativitás és a gasztronómia iránti elkötelezettség. No és az, hogy mindketten rossz kezekre bízták az üzleti ügyeket. Sarah Humphreys, a Deloitte elemzője erről nemrég azt mondta: egy híresség étteremláncára az általános piaci törvényszerűségek mellett egyéb tényezők is hatnak, és a tulajdonos, névadó személye felerősíti ezeket a hatásokat. „Ha a személyiség elég vonzó, garantált a gyors siker. De ha baj van, az is gyorsabban jön, mint másoknál.” Márpedig a Jamie’s Italian – más hasonló, középkategóriás fine dining éttermekkel együtt – nem bírta az egyre növekvő konkurencia nyomását. Ebben persze nagy része volt a tulajdonosnak is, aki képtelen volt minden részletre odafigyelni. Amíg 2009-ben az éttermi kritikusok ódákat zengtek a Jamie’s Ita­lianről, amely kizárólag gondosan válogatott alapanyagokból dolgozott, és olyan új ízekkel ismertette meg a briteket, mint a valódi olívaolaj, a bivalymozzarella vagy a fantasztikus, kenhető nduja-szalámi, az utolsó években sokat panaszkodtak a minőségre. Jamie gyakran magyarázza riportereknek, hogy ő nem ért az üzlethez. „Egy csomó mindenhez értek, például tudok főzni. Rengeteg ötletem van, sokszor azt sem tudom, mihez kapjak. Jazzkezem van. Egyszerre játszom több dallamot, de ez a biznisz világában nem mindig nyerő.” Gordon Ramsay az apósát hívta segítségül, amikor üzletről volt szó, és az após egészen a börtönig vitte az ügyeket. Jamie nővére férjét, Paul Huntot hozta be a cégbe, akinek az érkezése nem aratott osztatlan sikert a „Jamie Műveknél”. Hunt ismert pénzügyi szakember, akit évekkel ezelőtt elítéltek bennfentes tőzsdei kereskedelemért, de képességeihez nem fér kétség. Jamie legalábbis bízik benne, annak ellenére, hogy érkezése óta sokan hagyták el a hollowayi főhadiszállást. Hunt a teljes portfóliót átalakította, sok embert elküldött és racionalizálta a működést. A Jamie’s Italian csődjét azonban ő sem tudta megakadályozni. Nyereségessé tette viszont a „maradékot”. A médiából származó bevétel tavaly elérte a 30 millió fontot, amiből még adózás után is maradt több mint 5 millió. A jogdíjakból csaknem 10 milliós bevételre tett szert, amiből egyelőre még futja a különböző kampányokra is. Az étteremlánc szigetországi üzletei bezárnak. A kontinensen lévő többi Jamie’s Italian (köztük a budapesti) azonban működik tovább, lévén ezek nem a séf közvetlen tulajdonában vannak, hanem franchise-ként üzemelnek.