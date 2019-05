Pécsett is teljes lesz az ellenzéki összefogás az őszi választáson

A baranyai megyeszékhely legerősebb ellenzéki pártjai a Mindenki Pécsért Egyesület színeiben indítják el jelöltjeiket az őszi önkormányzati választáson.

Ezt az egyesület egyik alapítója, Mellár Tamás, közgazdász, parlamenti képviselő pénteken jelentette be, Pécs főterén. Ismert, hogy Mellár – miután bírálta és elhagyta pártját, a Fideszt - a baloldal támogatásával az egyetlen független jelöltként jutott be az országgyűlésbe 2018-ban. A közgazdász azóta a pécsi ellenzék erők teljes összefogását szervezte. Úgy tűnik, sikerrel, ugyanis az MSZP, a DK, a Párbeszéd, a Jobbik, az LMP és a Momentum hajlandó az együttműködésre annak érdekében, hogy leváltsák Pécs kormánypárti vezetését. A jelöltállítás metodikája úgy működik majd, hogy az említett pártok megnevezik jelöltjeiket, aztán az általuk létrehozott választási bizottság június 12-ig kiválasztja a győzelemre legesélyesebbet. A Mindenki Pécsért Egyesületnek véleményezési joga lesz, de maga is keres majd civil jelölteket. A cél, hogy mind a 18 pécsi körzetben egyetlen kihívója legyen a Fidesz-KDNP tandemnek, s hogy az ellenzéki pártok mozgósítani tudják szavazótáborukat az egyesület listáján induló jelöltekre. Mellár hozzátette, valamennyi párt elfogadta azt, hogy amennyiben átveszik a város irányítását, munkájukat átláthatóan végzik, elszámoltatják az elődöket az elkövetett hibákért, keményen fellépnek a korrupció ellen, és megteremtik a hiteles helyi tájékoztatást. A polgármester-jelölt kiválasztásáról viszont még nincs ellenzéki egyezség. Mint arról írtunk, az egyik független jelölt, Péterffy Attila mögé odaállt a Momentum, az MSZP és a DK, ám a többi ellenzéki párt jelezte, inkább mást támogatna. Mellár is neheztelt Péterffy csapatára, mivel a korai döntés megzavarta az ellenzéki tárgyalásokat. Várható, hogy a Jobbiknak és az LMP-nek is lesz polgármester-jelöltje, aztán a három ellenzéki jelölt előválasztáson méri össze a sanszait, s a legjobb eredményt elérőt indítja az egyesület. Mellár szerint az eddigi tárgyalásokon mindenki számára vállalható kompromisszumok születtek, s ennek köszönhetően komoly esély van arra, hogy Pécsen az ellenzék győzzön. A közgazdász egyébként azért időzítette mostanra a sajtótájékoztatót, mert az egyezség hírével arra szeretné biztatni a kormány kritikusait, hogy vegyenek minél többen részt a vasárnapi EP-választáson. Mert bár az uniós voksoláson nincs az ellenzéknek közös listája, a kormányt elutasító állampolgároknak azonban érezniük kell, hogy érik az ellenzéki összefogás, s van értelme a kormánypártok ellen szavazni.