108 ország mellett Magyarország is csatlakozott, tényleg globális lett a klímatüntetés

Mintegy 2-3 ezer ember vonult pénteken Budapest belvárosában azért, hogy felhívja a figyelmet: hatalmas baj felé haladunk, és nekünk kell cselekedni.

Másodszor hirdetett globális klímatüntetést a Fridays For Future nevű mozgalom, melyhez 109 ország csatlakozott, köztük kilenc várossal - Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged, Győr, Szekszárd, Tata, Karcag és Pécs - hazánk is. A tanítási időre szervezett demonstráció szervezője a svéd környezetvédelmi aktivista, Greta Thunberg. A szervezők szerint újfajta szemléletmódra van szükség, hogy a gazdasági érdekek ne írják fölül a természet megőrzését. Azt szeretnék, ha a helyzetet valódi krízisként kezelnék, hiszen világszerte tapasztalhatók a negatív hatások, egyebek közt az aszály, az újfajta betegségek, a szélsőséges időjárás, a sarki jég olvadása és állatfajok pusztulása. David Attenborough és Leonardo DiCaprio ezekkel a szavakkal buzdít a globális tüntetésre: "A klímaválság itt van, és a jövőnk múlik azon, hogy mit teszünk ellene".



Budapesten több ezer diák, általános iskolás, gimnazista, egyetemista gyülekezett pénteken 11 óra előtt a Deák téren a Fridays For Future mozgalom által meghirdetett klímavédelmi tüntetésen. A fiatalok ütemesen skandálták a jelszavakat: ,,Klímavédelem, most! Cselekedjünk, most!". ,,Kié a bolygó? A miénk! Kié a jövő? A miénk!" - zúgott a kérdés felelet, sokan vicces molinókat hoztak, részben magyar, részben angol nyelvű szövegekkel. A résztvevők nem véletlenül tartottak angol transzparenseket: két lány - egyikük Kanadában, másikuk az USA-ban született, de Magyarországon tanulnak. De nem azt, amit szerintük tanulniuk kéne. "Az iskolában nem tanítanak a klímaváltozásról" - mondják, pedig szerintük ennél nincs fontosabb és aktuálisabb probléma. Ezért gondolják úgy, hogy most fontosabb itt lenniük, mint az iskolában.

A tömeg nem sokkal 11 óra után a József Attila út-Nádor utca útvonalon vonult a Kossuth térre, ahol egy raklapokból összerakott színpad várta őket, ahol a szónokok a politikusok felelősségét emelték ki és arra figyelmeztették őket, hogy nincs idő, azonnal tenni kell a klímaváltozás ellen. A tüntetők "azonnali cselekedetet" követeltek annak érdekében, hogy megállítsák a klímaváltozást, a környezetszennyezést, amely most már komolyan veszélyezteti mindannyiunk jövőjét. Budapesten már korábban is szerveztek tüntetést a klímaváltozás megállításáért, akkor a jelenlevők a Kossuth téren földre eséssel demonstrálták, hogy a kihalás felé haladunk.

Péntekenként a jövőért A 16 éves Greta Thunberg alapította a Fridays for Future (Péntekenként a jövőért) elnevezésű nemzetközi mozgalmat, amelynek célja, hogy felhívja a döntéshozók figyelmét az éghajlatváltozás problémájára. A svéd diáklány 2018. augusztus 20-án kezdte sztrájksorozatát, azon a pénteki napon az iskola helyett a svéd törvényhozás épületéhez ment, hogy tüntessen a klímaváltozás elleni határozottabb fellépésért. Sztrájksorozata globális tömegmozgalommá szerveződött, az eddigi legnagyobb akciót március 15-én szervezték, 123 országban kétezernél is több helyszínen tartottak tüntetést, több mint 1,9 millió résztvevővel. Thunberget tevékenységéért idén Nobel-békedíjra jelölték.