Kalandok a mindenség peremén

A galaxis ízéről, a csillagok életéről és az idegen civilizációkról is új információkat szerezhetünk a Vajdahunyadvárban. Az F Exhibition kiállítása az egész családot csillagközi kalandra invitálja.

Galaktikus utazásra hív a Varázslatos világűr: Naprendszer körüli, vagy akár a Tejúton is túli kalandok, kicsiket és nagyokat is elgondolkodtató feladványok és ámulatba ejtő jelenségek várják a látogatókat a Vajdahunyadvár kiállításán. Az F Exhibition kiállításszervező csapat által megalkotott sokrétű tárlat egyszerre kínál játékos feladványokat és tudományos ismereteket az érdeklődőknek. A látványos kiállítótérben nem csupán a bolygókról, csillagképekről, fényjelekről és fekete lyukakról tudhatunk meg információkat, a gyerekek a térbe lépve szöveges játékfüzetet kapnak, amely lépésről lépésre vezeti be őket a világegyetem működésébe. Habár a kis katalógus izgalmas feladványokat kínál, kérdéses lehet, mennyire fogékonyak a legkisebbek a helyenként talán túlzottan is tudományosan megfogalmazott információkra is, és mennyire inkább csak a játék hajtja őket. Felvetődik tehát, szerencsés volt-e a szervezők vállalása, miszerint hattól kilencvenkilencéves korig szól a kiállítás. Bár kétségtelen, mindenki talál magának olyan sarkot, ami leköti a figyelmét: míg a gyerekek sok esetben a feladványok között keresgélnek, addig a felnőttek a csillagászati tények rengetegében merülnek el, olykor ők is tízévessé változva egy kis időre. A játék után a kiállítótérben tartja a gyerekeket is a sok látványos, színes elem, a számos rejtély és talány, ami a világmindenséget összetartja. A kiállítás a távoli tájakat és égitesteket is kicsit közelebb hozza, megismerhetjük a Kozmikus Kazánt (a Napot), a Szeszélyes Ikernővért (a Vénuszt, másik nevén Esthajnalcsillagot), és az Égi Állatkertbe is bemerészkedhetünk. Megtudhatjuk, mi a Naprendszer porszívója, milyen íze van a galaktikus ködnek, tudnánk-e csellózni a Holdon, és hogy hány évesek lennénk, ha az Uránuszon élnénk. Bár a csillagközi kaland minden kérdésre nem tud választ adni, (lehetetlen is lenne) bizonyára elülteti az érdeklődés magvait a kíváncsi látogatókban, s kinyit egy olyan átjárót, amely megannyi lehetőséget és izgalmat rejt magában. Ezzel pedig a kiállítás hibái ellenére is egyértelműen olyan élményt kínál az egész családnak, amit nem érdemes kihagyni. Igyekezzenek, az űrhajó hamarosan indul!