Závecz: a magyarok szerint a Fidesz van a legtávolabb az EU-tól

A kontinens csak úgy lehet egységes, ha a jóléti szakadékot bezárjuk, és egy átlagos magyar is úgy és addig élhet, mint egy átlagos európai - mondta Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti listavezetője.

Azzal buzdítják voksolásra SMS-üzeneteikben a támogatóikat, hogy a vasárnapi választáson Európa és a Momentum jövője a tét. Ha nem jutnak be, vége a pártnak? Nem, de az tény, hogy a Momentum és Európa jövője összefügg. A kontinens jövője csak akkor lehet pozitív, ha sikerül olyan képviselőket megválasztani, akik felrázzák a kissé megkövesedett Uniót. Olyan jövőt akarunk teremteni, ahol egy erős, egységes Európa eredményesen küzd meg a populistákkal, és amely határozottan fellép, ha valahol megtiporják a jogállamot, felszámolják a szabad sajtót vagy ellopják az ország fejlesztésére szánt EU-s pénzt. A kontinens csak úgy lehet egységes, ha a jóléti szakadékot bezárjuk, és egy átlagos magyar is úgy és addig élhet, mint egy átlagos európai. Csütörtökön az ALDE frakcióvezetőjét, Guy Verhofstadt-ot látták vendégül. Megéri vele kampányolni, amikor az ő arcképével is tele plakátolta a Fideszt az országot? Ő 2010 óta az egyik leghangosabb védelmezője a magyar jogállamnak. Felszólal azért, hogy egy uniós országban ne lehessen teljesen eltiporni a sajtószabadságot, a civileket és persze a korrupció ellen is. Természetesen, hogy ez kellemetlen Orbán Viktornak és oligarcháinak, akik az Unió pénzén híznak. Megtiszteltetés, hogy velünk van, támogat és jó lesz az ő oldalán harcolni a jövő Európájában.



Akkor emiatt választották az ALDE frakcióját, nem pedig a liberális elkötelezettségük miatt? Valóban fontos volt, hogy ők álltak ki leghatározottabban a magyar ügy mellett. Mi itthon is azt képviseljük, hogy középről kell egy vonzó, Európa-párti alternatíva. Ezt most az unióban az ALDE képviseli a legjobban. A következő európai parlamentben vélhetően megdől a néppárti-szocialista tandem, amely az elmúlt években vezette Európát. Az ALDE lesz a harmadik legnagyobb erő, ez kell ahhoz, hogy végre megváltoztassuk azt, ami a populisták felemelkedéséhez és az unió gyengüléséhez vezetett. Új arcok kellenek, lehet, hogy nem is ALDE lesz a neve a frakciónknak. Mit gondol, volt értelme a választás előtti vitáknak, úgy, hogy az ellenzék mindenben egyetértett, a Fidesz pedig nem is vett rajtuk részt? Ausztriában beszélgettem a testvérpártunk listavezetőjével. Ő tizenkét tv-vitán vett részt, csak májusban. Magyarországon egy darab sem volt. Bízom benne, hogy a választókat zavarja az: a Fidesz arra sem vette a fáradságot, hogy megjelenjen a megszervezett vitákon. Az ellenzékkel valóban egyetértünk pár dologban. Hiszünk Európában, meg akarjuk védeni a jogállamot. Ezért azt gondolom, hogy együtt tudok a hazai EP-képviselőkkel dolgozni, akármelyik frakcióban is üljenek. Épp ezért volt az a kezdeményezésem, hogy a jogállami kérdésekben mindig együtt szavazzunk. Vágó Gábor szerint az LMP-nek – ha bekerülnek –, önökkel lesz a legtöbb vitája. Ez az ő véleménye. A klímaváltozást nem fogja egyedül megoldani a zöld frakció, ahhoz nekik is kellenek szövetségesek.