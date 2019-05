Trump: Észak-Korea kilőtt néhány kisebb fegyvert, s ez zavarta néhány emberemet és másokat, de nem engem

Kereskedelmi viták ugyan beárnyékolják az amerikai-japán viszonyt, de az egymásra utaltságot erősítő, közös gondot jelent a két ország számára az észak-koreai rezsim.

Donald Trump négynapos látogatást tesz Japánban, ahol vasárnap Abe Sindzo miniszterelnökkel közös golfszenvedélyüknek hódoltak a Tokiótól délre található Mobara Country Clubban. Ez volt immár az ötödik olyan alkalom Trump hivatalba lépése óta, hogy a két vezető együtt golfozott, ami sajátos módon jelzi az Egyesült Államok és Japán kapcsolatainak stratégiai fontosságát, valamint azon belül Abe azon igyekezetét. hogy elkerülje az élesebb konfliktusokat a Kínával egyre durvább kereskedelmi háborút vívó amerikai vezetővel. Később, hogy tovább fokozzák az élvezeteket, Trump megtekinthetett egy szumó birkózó versenyt a fővárosban. A hivatalos plenáris tárgyalásokat ugyan csak hétfőn tartják – várhatóan főként arról, hogy miként kerülheti el Japán súlyos amerikai vámok kivetését az általa gyártott autókra -, az amerikai elnök sűrű twitterezési gyakorlata azonban már így is ellátta némi politikai munícióval a golfpályánál távolabbra látni akaró riportereket. Trump egyik Twitter-bejegyzése azt célozta, hogy eloszlassa a phenjani rezsim legutóbbi rakétakísérletével kapcsolatos aggályokat. Az elnök bizakodóan fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy Kim Dzsong Un észak-koreai vezető be fogja tartani ígéreteit. "Észak-Korea kilőtt néhány kisebb fegyvert, s ez zavarta néhány emberemet és másokat, de nem engem. Bízom abban, hogy Kim főtitkár be fogja tartani a nekem tett ígéretét" - írta az amerikai elnök. Előzőleg John Bolton, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója Tokióban egy kerekasztal-beszélgetésen arról beszélt, hogy Észak-Korea - legutóbbi rakétatesztjével - megsértette az ENSZ Biztonsági Tanácsának a határozatait. A phenjani rezsim május 9-én feltehetően rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákat tesztelt, amelyeket a Japán-tenger felé indítottak, komoly aggodalmakat keltve a szigetországban. Washington és Tokió, illetve Washington és Szöul érthető módon nem egyformán látja az észak-koreai rezsim fegyverkezésében rejlő veszélyeket. Az amerikaiakat az aggasztja leginkább, ha észak-koreai nukleáris eszközökről, illetve nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákról szereznek tudomást, míg a Korea-félsziget déli részén és Japánban a kisebb hatótávolságú fegyverek észak-koreai tökéletesítése is idegességet vált ki. Trump ugyan próbálja nyugtatni a távol-keleti partnereket, de nehéz megállapítani, hogy az általa mondottak mennyire tükrözik a fehér házi apparátus kiérlelt véleményét, illetve mennyiben a kifejezetten Trump személyiségéből fakadó, „nyugodtan bízzák csak rám” retorikát.