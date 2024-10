Murányi Zita: Némajáték (A True Colors című regényből – 4. rész)

Május hónap folyamán öt alkalommal a Nyitott mondat részletet közöl Murányi Zita True Colors című, készülő regényéből. A New York utcáin és fiktív színterein játszódó történet főhőse Ben Griffin, az ünnepelt színészóriás, akinek hétköznapjain túl gyerekkorát, kamaszkori vágyait, szerepeihez való hozzáállását és japán kedvesével való viszonyának alakulását is megismerjük. A regény az emberi érzelmek összetettségét és a váratlan fordulatok kapcsolatátalakító erejét is színre viszi – ugyanakkor már a Cindy Lauper slágerére utaló cím is sejteti: senki sem az, akinek elsőre látszik.