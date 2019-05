EP-képviselőket választ az ország - a szavazás képekben

Szorul vissza a szélsőjobb, a baloldali pártok és a zöldek erősödnek Európában az utóbbi három nap tapasztalatai szerint.

Narancsszínű fotelból rugózott fel a szocialista Ujhelyi István és a párbeszédes Jávor Benedek, majd a két politikus elindult szavazni, nem titkoltan pártjaik közös listájára. Mert Európának változnia kell, olyan közösségé kell formálódnia, ahol minden magyar boldogul. Ehhez, az úgynevezett „szociális Európa” létrejöttéhez Ujhelyi szerint egy balfordulatra, az európai szocialisták győzelmére van szükség, beleérve az MSZP-Párbeszéd szövetségére kell szavazni. Már csak azért is, mert a szocialista politikus úgy látja: égető szükség van Brüsszelben Jávor Benedekre (aki többek között rákényszerítette a kormányt a paksi bővítés szerződéseinek nyilvánosságra hozatalára, illetve a klímavédelem elszánt harcosa). A párbeszédes politikust viszont, figyelmeztetett Ujhelyi, csak a szocialista szavazók emelhetik be az EP-be, úgyhogy nyomás voksolni. Az MSZP-kampányfőnöke szánt két szót DK-s barátaira is, akik most versenytárai a választáson (Ujhelyi szerint ez a helyzet a Fidesz érdeke). A szocialista politikus szerint a Demokratikus Koalíciónak biztosan van két helye Brüsszelben (a mandátumokat Dobrev Klára és Molnár Csaba személyesíti meg). Úgyhogy a mai nap szavazatai valójában azt döntik el, hogy az MSZP-Párbeszéd listáján érdemben a harmadik helyen szereplő Jávor Benedek újrázhat-e az Európai Parlamentben. (Értsd: Ujhelyi gyakorlatilag az MSZP azon radikálisainak üzent, akik a DK-val kacérkodnak.) És egyébként az MSZP kampányfőnökeként büszke a kampányoló aktivisták tízezreire, és arra az 5200 szavazóköri delegáltra, akik éjszakáig ügyelnek a voksolásra, és ráütnek a rendszer kezére, ha csalni próbál.



Európa harmadik napja választ, figyelmeztetett Jávor Benedek, aki szerint a voksoláson olyasmi történik, amire pár hete még senki nem számított: megállt a szélsőjobb előretörése, sőt a nacionalista, populista erők visszaszorulóban vannak. A baloldali és a zöld erők izmosodnak, ez pedig azt jelenti, hogy Európa a következő öt évben megpróbál igazságosabb lenni, jobban figyelni az emberre. Hogy Magyarország is részese lehet-e a folyamatnak, ez a párbeszédes képviselő szerint azon múlik, hogy miképp szavaznak ma polgárai. Jávor mindenesetre reménykedik, hiszen a részvételi adatok erőteljesebbek, mint az utóbbi két választás esetében.