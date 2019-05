Kispárti lét fenyegeti a Jobbikot

Nagyon úgy néz ki, hogy a Fidesz nem a Terézvárosban fogja megnyerni az EP-választást.

Az MSZP-Párbeszéd aktivistái alaposan megszórták választási anyagokkal szombaton a főváros VI. kerületét, azon belül is a Kodály körönd környékét. Úgy látszik azonban, a Terézvárosban is működik olyan kormánypárti plakáttépkedő kommandó, amilyen Győrben lebukott . Vasárnap, az EP-választás napján több utcában is csak hűlt helyét lehetett látni a szocialista kampánykellékeknek. „Pedig sok munkánk volt benne” – mondta az MSZP-Párbeszéd uniós listáján is szereplő Devánszki Katalin, a szocialisták terézvárosi szervezetének alelnöke, aki másodmagával az Andrássy út és az Izabella utca sarkán standolt vasárnap kora délután. Tollat, szóróanyagot osztogattak, a gyerekek lufit kaptak. Onnan a párt helyi irodájához indultak, hogy az urnazárás előtt még részt vegyenek egy utolsó, szavazásra buzdító kampánybringázáson. Több szavazókörben megfordulva gyorsan meggyőződhettünk arról, hogy nem fideszes fellegvárban járunk. Rendre ellenzéki választókba botlottunk. MSZP-szimpatizánsok mellett beszéltünk például egy asszonnyal, aki hosszas töprengés után a Momentumot ikszelte be. „Remélem, nem vesztegettem el a szavazatomat. Úgy gondoltam, nekik is esélyt kell adni, őket még nem próbáltuk ki” – magyarázta. Egy kék blúzt viselő, fekete hajú, középkorú nő a Demokratikus Koalíciót húzta be. A kezdetektől elkötelezett a DK iránt. Viszont ismer egy nőt, aki – akár elhiszem, akár nem – életében most először ment el szavazni, és történetesen a DK-t választotta. Valószínű, hogy őt Dobrev Klára, a párt listavezetőjének személye győzte meg. A Vörösmarty utcában megörültünk, hogy végre egy kormánypártival is találkozunk. „Természetesen a Fideszre szavaztam!” – jelentette ki egy alacsony, ősz hajú férfi, aki szobrászként és jogászként („jogszobrászként”) mutatkozott be. Aztán róla is gyorsan kiderült, hogy csak viccel: „Miért, úgy nézek én ki? A Fidesz itt nem rúg labdába!” Elmesélte, hogy régebben a Népszabadságot olvasta, most a Népszavát. Amúgy az egészségi állapota nem tökéletes: „Súlyos elégedetlenségem van a kormánnyal és a szívemmel is”. Addig vártunk, amíg egy idősebb házaspár révén valódi fideszesekkel is összehozott a sors. A nő Argentínában született, a férfi a felvidéki Kassán. A férfi vitte a szót. „Először magyar vagyok, másodszor magyar és harmadszor is magyar, a többi csak utána következik” – érzékeltette, hogy a pártszimpátiája sokadik a sorban. A kormánynak vannak „negatív dolgai is”, de ezzel kapcsolatban nem akart részletekbe bocsátkozni. „Azért szavazunk a Fideszre, mert keresztények és antikommunisták vagyunk” – mondta. A házaspár azt várja Orbán Viktortól, hogy „védje meg az igazi európai értékeket”. Ha az Európai Néppárt balra megy, akkor a Fidesz jobban teszi, ha kilép. Rákérdeztünk az Ausztriában kitört botrányra, annak fideszes vonatkozásaira. A férfi hallott arról, hogy az osztrák szélsőjobboldal orbáni minta alapján akarta korlátozni a sajtószabadságot, de a Fideszbe vetett bizalmát ez nem rengette meg. Ennél jóval fontosabb, hogy a magyar gazdaság jól teljesít. Bezzeg amikor… Ha felesége nem unszolja („Menjünk már!”), talán még most is Gyurcsány Ferencet szidja.