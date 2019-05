Kisebb termés, drágább gyümölcs - ezt hozta a korábbi aszály és az elmúlt napok csapadéka

A piacokon az eper ára fajtától, mérettől függően kilónként 900-1300 forint között kapható. A cseresznye kilóját viszont általában 1000 forintért, vagy még drágábban mérik.

A hazai gyümölcsösöket megviselte a tavaly késő ősztől május elejéig tartó aszály, egyes ültetvények pedig az utóbbi napok esőzései miatt károsodnak. Főként az epertermesztők panaszkodtak, mert a gyümölcs a sáros talajon könnyen rothadásnak indul. A korai cseresznye pedig túl sok nedvességet szív magába, kireped, étkezésre alkalmatlanná válik. A piacokon az eper ára mégis a primőr időszakhoz képest csökkent, és fajtától, mérettől függően kilónként 900-1300 forint között kapható. A cseresznye kilóját viszont általában 1000 forintért, vagy még drágábban mérik, és úgy látszik, később sem lesz sokkal olcsóbb. Ugyanis a cseresznye a meggyhez hasonlóan közepes-jó virágzással indult, de végül a közepesnél is valamivel gyengébb termés várható – tájékoztatta a Népszavát Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke. A korai fajták virágait károsították a tavaszi fagyok, majd a részben virágzás alatti, részben virágzás utáni szeles, csapadékos, hűvös időjárás miatt rossz volt a terméskötődés. A gyümölcsültetvények adott évi termését a biológiai-élettani sajátosságai miatt erősen meghatározza az előző év termése és időjárása. Tekintettel arra, hogy 2018-ban a kajszibarack és az őszibarack esetében – a tavaszi fagyok miatt – gyenge volt a termés, minden más kultúránál pedig nagy vagy egyenesen rekordot értek el a termésátlagok, 2019-re eleve ezzel valamelyest ellentétes helyzetre számítottak a kertészek. Ennek megfelelő kép rajzolódott ki a márciusban és áprilisban zajló virágzás folyamán is, ami a kajszinál és az őszibaracknál jó vagy kifejezetten jó volt, míg a többi gyümölcsfaj esetében közepes, esetleg jó, de egyes fajoknál és alacsonyabb színvonalon művelt ültetvényekben nagyon gyenge. A pontos termésbecslésre június elejéig várni kell, annyit azonban már most is látható, hogy a kajszibarackban jó termést várható. Az őszibarack a kajszihoz hasonlóan indult, de itt egyes térségekben, mint például a kedvelt gyümölcs termőterületének harmadát adó szatymazi termőtájon a virágzás időszakában jelentős tavaszi fagykárokat szenvedtek az ültetvények. Ezért országosan a jó kezdeti kilátások ellenére közepes terméssel számol a FruitVeb. A szilva esetében a virágzás szintén közepes-jó volt, a terméskötődés jelenleg a meggynél jobbnak tűnik, de még sok a bizonytalansági tényező, illetve régiónként is nagyok az eltérések. Az alma a tavalyi bő termés és a féléves aszály után eleve közepes, sőt egyes fajtáknál gyenge virágzást mutatott, emellett – főleg az észak-keleti régió egyes termesztőkörzeteiben – jelentős virágkárokat okoztak az április fagyok. Országos átlagban közepes vagy valamivel az alatti 500-600 ezer tonna körüli almatermés várható. Valószínűleg körtéből sem lesz túlkínálat idén.