Csak a lé marad - A magyar gyümölcstermelés keservei munkaerőhiánytól klímaváltozásig

Ha sok az eső, az a baj, ha kevés, akkor az, és ugyanez igaz természetesen a napsütésre is, amely kéz a kézben jár a csapadékkal: mindkettő az égiek alárendeltje, jóban kell velük lenni. A gyümölcstermesztés, és úgy általában az agrárium kitettsége a különféle nehezítő körülményeknek egészen meseszerű. És ha minden fohász és ősi varázs célba ért, és a természetfölötti a tenyerén hordozza a földi természetet (benne a gazda hektárjait), akkor ezt az idillt is csak agrártámogatásokkal lehet átvészelni. A helyzet nem ennyire borús, de a több évtizedes problémák nem is ma fognak megoldódni, pláne, hogy a játszmában a klímakrízisnek is osztanak lapot.