Alsó- és felsőházi csaták a Serie A záró fordulójában

A MOL Vidi FC hátrányról fordítva 2-1-re legyőzte a Budapest Honvédot a labdarúgó Magyar Kupa szombati fináléjában, melyet a Groupama Arénában rendeztek. A kispestiek Holender Filip 11-esével szereztek vezetést az első félidőben, a hajrában aztán előbb Marko Scepovic egyenlített a 80. percben, a mérkőzést eldöntő gólt pedig Anel Hadzic lőtte a 91. percben. A kispesti szurkolók a csapatok kivonulásakor piros-fekete füstbe borították a szektorukat és azzal a szöveggel fogadták kedvenceiket, hogy „kupát mindenáron”. Az első percek kiegyenlített játékot hoztak, mindkét csapat a biztonságos védekezésre helyezte hangsúlyt, kockázatot egyik fél sem vállalt a támadásvezetések érdekében. Az első helyzetet Holender Filip hagyta ki, aki ziccerben hat méterről nem találta el a kaput. Az OTP Bank Liga társgólkirálya másodjára már nem hibázott, az ellene elkövetett szabálytalanság miatt megítélt büntetőt a jobb kapufa érintésével értékesítette. A Honvéd lendületben maradt a vezetés megszerzését követően, több veszélyes akciót vezetett a széleken, a befejezések viszont nem sikerültek. Később néhány percre beszorította riválisát a Vidi, de helyzetet nem tudott kialakítani, majd ismét a kispestiek vezettek veszélyesebb akciókat. Amíg a Honvéd szervezetten és koncentráltan, addig a Vidi kifejezetten idegesen futballozott, amit a négy begyűjtött sárga lapja is jelzett, ennek ellenére a fővárosiak nem tudták növelni előnyüket a szünetig. Marko Nikolic, a székesfehérváriak vezetőedzője a szünetben kettős cserével próbálta felrázni együttesét, amelyen ez sem segített, továbbra sem tudott nyomást gyakorolni a Honvédra, sőt, Holender lövése csak centikkel szállt a kapu fölé. Később a Vidi mezőnyfölényt harcolt ki, Grófnak az 56. percben kellett először nagyot védenie a meccsen, amikor Nikolov lövését hárította, majd nem sokkal később előbb Hadzic, majd Stopira fejesénél még nagyobb bravúrokat mutatott be. Közben a találkozón egyre több volt a tisztátalan, kemény és helyenként durva belépő. A parázs hangulat csak fokozódott, amikor egy újabb Gróf-mentés után a Vidi egy gyorsan elvégzett szabadrúgásnak köszönhetően betalált, csakhogy Iványi nem adta meg a gólt, mivel nem adott jelt a pontrúgás elvégzésére. A játék percekig állt a székesfehérváriak reklamálása miatt, Nikolic nem volt hajlandó elhagyni a játékteret, emiatt őt a kispadról is elküldték. Az utolsó húsz percre fordulva egyre nagyobb fölényben futballozott a Vidi, a kispestiek csupán pillanatokig birtokolták a labdát, a félpályát pedig csak elvétve lépték át. A székesfehérvári nyomás végül eredményre vezetett, egy jobb oldali szögletet követően Scepovic egyenlített. A hátralévő tíz percre a Honvéd kiszabadult a szorításból, ebben a periódusban mindkét fél eldönthette volna a meccset, ez végül a Vidinek sikerült a hosszabbításban, így másodjára hódította el a trófeát. A székesfehérváriak történetük során másodszor hódították el a trófeát, az első diadalukat még 2006-ban aratták. Kupamenetelésük során a bajnok Ferencvárost és a bronzérmes Debrecent is kiejtették, s most a negyedik Budapest Honvédnál is jobbnak bizonyultak.