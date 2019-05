Vajna Tímea sógora az Instagramon vallotta be melyik pártért rajong már gyerekkora óta

Rekordrészvétel kerekedett az EP-választásokon: a Fidesz úgy érzi, ezzel mindenképp nyer, a nagyobb ellenzéki pártoknak pluszmandátumot jelenthet, a kisebbeknek halált.

20:22 - Semjén Zsolt nem ért egyet a Népszava tudósítójával

Semjén Zsoltot kaptuk el egy rövid nyilatkozat erejéig, arra voltunk kíváncsiak, mit szól ahhoz, hogy az eddigi eredmények és előrejelzések alapján, bár visszaestek, de továbbra is a Néppárt, a szocdemek, valamint a várhatóan jelentősen megerősödő liberálisok lesznek az Európai Parlament meghatározó frakciói, vagyis a bevándorlásellenes erők nem törtek át. Semjén Zsolt nem értett egyet az értékelésünkkel, szerinte nem lehet kijelenteni, hogy a Néppárt és a szociáldemokrata frakció egységesen „bevándorláspárti” lenne, hiszen mindkettőben ülnek olyan pártok képviselői is (utóbbiban például a szlovák kormánypárt, a Smer), melyek nem támogatják a migrációt.

Hidvégi Balázs és Semjén Zsolt Fotó: Máthé Zoltán / MTI

20:14 - A KDNP ügynöke beosonkodott

Alig 3 millió forintot költött az EP-kampányra a kétfarkú kutya párt - derült ki a szervezet eredményváróján. Mivel a korábbról ismert vicces plakátokat nem tudták kihelyezni, ezért leginkább a szórólapozás, illetve a kutyapártos bankjegyek legyártása és szétosztása maradt - mondta a pártelnök. A zuglói helyszínen a legnagyobb értetlenséget egy egyfarkú kölyökkutya megjelenése okozta. Kovács Gergely nem zárta ki, hogy a KDNP ügynökéről lehet szó

20:10 - Zárt ajtók

Gyurcsány Ferenc pártja, a Demokratikus Koalíció (DK) a Teréz körúti Béke Szállodában várja az eredményeket - néhány lépésre a tavaly novemberben leégett irodájuktól. A sajtónak elkülönített teremben több tucat újságíró van jelen, a párt tagjai és politikusai pedig egy másik, zárt helyiségben várakoznak. Gréczy Zsolt parlamenti képviselő és Rónai Sándor EP-képviselőjelölt már biztosan a helyszínen van, Gyurcsány Ferenc és felesége, Dobrev Klára még nem mutatkozott az újságírók előtt.

20:08 - Erős Magyarország igen, mandátumbecslés nem

Továbbra is lanyha az érdeklődés a Bálnánál, nagyjából ötvenen sörözhetnek az épület előtt és egyelőre csak szállingóznak a VIP-vendégek is. Parragh Lászlót sikerült elkapnunk egy kérdés erejéig, azt mondta, azért ment el szavazni, mert "erős Magyarországot szeretne", de mandátumbecslésre nem vállalkozott.

20:05 - Kettőt vesznek biztosra

Nem túl bizakodó hangulat a Villányi úti konferenciaközpontban az MSZP és a Párbeszéd közös eredményváróján. Két mandátumban biztosak, de csak a legoptimistábbak bíznak a harmadik (Jávor Bendeket újra az EP-be juttató) mandátumban. Kevés politikus tűnt fel eddig, a korábban beharangozott nyilatkozatok csúsznak. Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője néhány perce a Kossuth Rádiónak azt nyilatkozta, igyekeznek levonni a következtetéseket, hogy az őszi önkormányzati választáson eredményesebb működhessen együtt a két párt közt.

19:59 - Erősen remélik az egy mandátumot

Időközben érkeznek az LMP képviselői. Schmuck Erzsébet úgy fogalmazott az újságíróknak, bízik benne, hogy egy képviselői helyet szerez pártja a választáson. Mindenesetre az már látszik, hogy az eddiginél erősebb zöld frakció lesz az új EP-ben. Itt az idő, hogy kicsit felelevenítsük olvasóinknak az előzményeket: az LMP 2014-ben is éppen csak becsusszant az EP-be, 116 ezer szavazattal éppen 0,4 ezrelékkel vitte át az 5 százalékos bejutási küszöböt. Az így nyert egy mandátummal Meszerics Tamás jutott ki Brüsszelbe, ám a politikus tavaly októberben kilépett a pártból, mondván: a párt különösebb vita nélkül olyan irányba állt, amit ő már nem tud támogatni (az LMP úgy döntött, hogy nem kezd együttműködésbe a Jobbikkal és a Momentummal).

Az EP-választásokra három fő jelölt aspirált, az MSZP-ből érkezett Demeter Márta, Kendernay János és a pártba visszatérő Vágó Gábor. Végül Vágó lett a lista első helyezettje, így egyedül neki van némi esélye arra, hogy bejusson az EP-be. Igaz, a mandátumbecslése 4,5 százalékot jósolt a pártnak, a hazai közvéleménykutatók, így a Medián, ennél is gyengébb, 4 százalék körüli szavazatarányra számítanak.

19:54 - Bíznak a lendületben

Az előző választásokhoz képest komolyabban vettük a mozgósítást, abban bízom, hogy a lelkesedés és a lendület magas részvételi arány mellett is átviszi az öt százalékos küszöböt a Momentumot – nyilatkozta a Népszavának Hajnal Miklós a párt elnökségi tagja, alig valamivel hét óra után a párt eredményváró bulijának a kezdetén. Mint mondta 42-43 százalékos részvételi arányra számítanak. De óriási kérdés, hogy a fiatalok elmennek-e, elmentek-e kellő számban szavazni. A Politico szombati, a választás előtti utolsó mandátumbecslése is azt jósolta, hogy a Momentum 1 mandátumhoz juthat az új Európai Parlamentben. Hajnal Miklós beszélt arról is, hogy napközben a választókerületi delegáltjaik több szabálytalanságot is tapasztaltak, ezeket igyekeztek mindenütt jegyzőkönyveztetni. A tízezer helyből ők mindössze 300 szavazóbizottsági tagot tudtak küldeni, és 3000 helyre egyáltalán nem jutott ellenzéki delegált.

Fekete-Győr András szavaz Fotó: Momentum Mozgalom Facebook

19:47 - A kampány után is marad a kampányüzemmód

Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke nagyon bizakodó, reméli, hogy a harmadik mandátumot is behúzza az MSZP-Párbeszéd szövetség, és Jávor Benedek újra kijut az Európai Parlamentbe. Ez a választás személy szerint fontos neki és a családjának, hiszen magyarázta Komjáthi, nem mindegy, milyen Európában él majd hat gyereke. A szocialista és a zöld pártok összefogása egyre sikeresebb, ezt igazolják, az eddigi eredmények (több államban már lezajlott a voksolás). Másrészt szerinte működni kezdett Európa önvédelmi reflexe és a szavazók nemet mondanak a szélsőséges pártokra. Komjáthi Imre nem vitatja, hogy Magyarország még nem egészen úgy működik, mint a kontinens nyugati államai, de vidéki kampánykörútja tapasztalatai azt mutatják: nálunk is kezdenek kritikusabban gondolkodni a választók a Fideszről. A hatalom mindent felrúgott, törvényessé tette a lopást, ledarálta a demokráciát, ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra megváltoztatni, de sokkal nyitottabbak az emberek, ezért Komjáthi azt javasolja az MSZP elnökségének, hogy folytassák kampányon kívül is az országjárást. És folytatják munkásparlament-sorozatot is, az alelnök szerint a gyárkapuknál folytatják az akciókat, mert az emberek érdeklődők és nyitottak. Szerinte ma a legnagyobb gond, hogy a cégek kezdik lecserélni a magyar dolgozókat a külföldi vendégmunkásokra, mert olcsóbbak és nem ragaszkodnak a munkavédelmi előírásokhoz. Komjáthi szerint ez a kormány tudtával és jóváhagyásával történik - és tűrhetetlen.

19:34 - Dúró Dóra nem akar tippelni

A Jobbikból kivált Mi Hazánk Mozgalom a József körúton lévő központi irodájába várta az újságírókat. „Se Gyurcsány, se Orbán!” – hirdette az utcafronton a párt plakátja. Az eredményváró rendezvényen urnazáráskor Dúró Dóra elnökhelyettes, parlamenti képviselő volt jelen a párt politikusai közül. A magát jobboldali radikálisként meghatározó Mi Hazánk a kampányfinisben a Nemzeti Légió létrehozásával és a „cigánybűnözés” elleni demonstrációk felmelegítésével próbálta magára irányítani a figyelmet. Dúró Dóra úgy érzi: sikerrel. Az utóbbi hetekben a Mi Hazánk tematizálta a közbeszédet – állította lapunknak. Ezzel együtt tudomásul kell venni – tette hozzá –, hogy egy mindössze kilenc hónapja létező párt még nem számíthat átütő eredményre egy országos szervezettséget igénylő választáson. Kérdésünkre, hogy a viszonylag magas részvételi arány ellenére a Mi Hazánk átlépi-e az ötszázalékos küszöböt (ebben az esetben Toroczkai László pártelnök szerezne mandátumot az Európai Parlamentben), Dúró Dóra csak annyit mondott: „Meglátjuk. Nem szeretnék tippelni”. A Mi Hazánknak egyszerűen még nem volt elég ideje ahhoz, hogy „eljusson a széles tömegekhez” – állapította meg. Ahogyan Szél Bernadettről sokan azt gondolják, hogy még mindig az LMP társelnöke, ugyanúgy „Toroczkai Lászlóról vagy rólam sokan azt hiszik, hogy ma is jobbikosok vagyunk”. Ilyen körülmények között Dúró Dóra szerint már az is szép teljesítmény, ha a Mi Hazánk eredménye meghaladja az egy százalékot. Hasonló szöveg jelent meg vasárnap kora este a Mi Hazánk közösségi oldalán is. A bejegyzés utolsó mondata így szólt: „A balliberális össztűz és cenzúra ellenére folyamatosan erősödünk, három év múlva megkerülhetetlen erő leszünk.”

19:09 - Fidesz: űberefaszán sikerült

Egy fideszes forrásunk szerint van olyan stabilan kormánypárti választókörzet, ahol másfélszer annyian mentek el szavazni, mint öt éve, a magas részvétel szerinte egyértelműen azt jelenti, hogy "űberfaszán sikerült a mozgósítás", így ő biztos a 14 mandátum megszerzésében, de akár a 15-öt sem zárja ki, bár ez szerinte is nagyon optimista előrejelzés.

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke és Hidvéghi Balázs Fidesz szóvivő rövid nyilatkozatot tett. A miniszterelnökhelyettes köszönte a magas részvételt, mondván: ez erős legitimációt ad majd a győztesnek. Külön örült a határon túli magyarok szavazatát (mint írtuk, Kárpátaljáról külön megkönnyítették a beléptetést ), elsősorban a vajdasági és kárpátaljai magyarokét.

19:05 - A víz hátán várják az eredményt

Stílszerűbb helyet nem is választhatott volna magának az „Európa zöld lesz vagy nem lesz” szlogennel kampányoló zöldpárt: az LMP az anyatermészethez a lehető legközelebb, egy dunai szállodahajón rendezte be a kampányváróját. Ugyanakkor a vízi alkalmatosság neve – Fortuna – is beszédes: az LMP-nek ugyanis az előrejelzések szerint igencsak nagy szerencsére lenne szüksége, hogy elérje az 5 százalékot és egy képviselője bejusson az EP-be. Egyelőre a párt politikusai nem mutatkoznak, csak a sajtó van jelen.

19:02 - Falunap vasutazó Orbánnal

Becsületkasszás csilis bab, a néhány korán érkezőnek ingyen sör, pár tucat érdeklődő, szolid reggae- zene. Ez fogadta nem sokkal a szavazás befejezése előtt a résztvevőket a Magyar Kétfarkú Kutya Párt zuglói eredményváróján. A hangulat leginkább egy iskolás majális és egy falunap keverékére emlékeztetett. Kovács Gergely pártelnök a várható eredményeket nem akarta megtippelni, szerinte bármi elfogadható nekik, ami a tavalyi parlamenti választáson elért 2 százaléknál jobb (ez akkor 100 ezer szimpatizánst jelentett). Abban azért bíznak, hogy néhány helyen felcserélték a Fidesz és a kutyapárt sorrendjét a szavazólapon és ezzel plusz voksokat is begyűjthetnek. Az egyik épület falára mindenesetre felrakták a kisvasutazó Orbán Viktor képét.

18:57 - Az elnök késő este beszél

Egyelőre csend van a Villányi úti konferenciaközpontban, ahol a Magyar Szocialista Párt tartja eredményváróját. A párt két EP képviselő jelöltje, Ujhelyi István és Szanyi Tibor 19 órára érkezik és a tervek szerint Harangozó Tamás frakcióvezető helyettessel válaszolnak majd a sajtó kérdéseire. A Párbeszéd politikusai közül Szabó Tímea társelnökre és Tordai Bencére számítanak már 19 órától. Tóth Bertalan MSZP elnök csak a 23 órára tervezett sajtótájékoztatóra érkezik a helyszínre.

18:53 - Csak a sör

A Fidesz a Bálnában tartja - immár hagyományosan - az eredményváró rendezvényét, egyelőre több tucat újságíró van az épületben és mintegy húszan söröznek odakint. Politikust, közéleti szereplőt, celebet még nem látni.