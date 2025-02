A vonzódás ára

A Szép Szóban írtunk már Molnár Gál Péter kritikus Coming out című kötetéről. Most dialógusba, sajátos kommentelésbe kezdünk (ezt a műfajt a szerző is használta) a sokszor felkavaró, vagy éppen fájdalmas hiányokat mutató szöveggel. A könyv nemrég jelent meg a Magvetőnél.