A kampánykudarc tanulságait a szocialista választmány vonhatja le

Nincs kétharmados Fidesz-győzelem, viszont az ellenzék ismét súlyos vereséget szenvedett. Az LMP gyakorlatilag megszűnt, a Momentum és a Demokratikus Koalíció előretört.

A Demokratikus Koalíció és a Momentum örülhet a vártnál jobb eredménynek, de azt látni kell: van egy komoly fideszes többség, amellyel szemben az ellenzéki pártok gyakorlatilag semmit sem léptek előre – így vont mérleget Juhász Attila, a Political Capital főmunkatársa a vasárnapi EP-választásról.

Csaknem teljes feldolgozottságnál a Fidesz-KDNP 52,1 százalékos eredménnyel 13 uniós képviselőt küldhet Brüsszelbe. Az ellenzék vezető ereje a Demokratikus Koalíció lett (16,26 százalék) a Dobrev Klára vezette lista négy mandátumot szerzett, a Momentum (9,92 százalék) 2, az MSZP-Párbeszéd (6,68 százalék) és a Jobbik (6,64 százalék) pedig 1-1 képviselőt delegálhat. Az LMP 2,19 százalékot ért el, így nem szereztek egyetlen mandátumot sem. Ennek meg is lett a következménye, az ökopárt teljes elnöksége lemondott. – Megsemmisítő vereség. „Monty Python-bohózatot” hoztak össze az országgyűlési választás után, és olyan helyzetet alakítottak ki, amelyben a két vezetőjük távozott. Teljesen jogos és megérdemelt a büntetés. Nem azért vesztettek szavazókat, mert zöldpárti politikát folytattak, sőt, ennek köszönhetően tudtak akár egynél is több szavazatot kapni – fogalmaztak LMP-s forrásaink. A Mi Hazánk Mozgalom 3,33 százalékot szerzett, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2,63, míg a Munkáspárt 0,42 százalékot kapott.

Juhász Attila szerint egy ideig az lesz az érzet és a DK törekvése is, hogy ők a legerősebb ellenzéki párt. Hosszabb távon ez viszont komoly kihívás, hiszen a közelgő, őszi önkormányzati voksolás újra felboríthatja az ellenzéki erősorrendet. – Az komoly kockázat az ellenzéki pártok számára, hogy az egész önkormányzati kampány káoszba fullad – fogalmazott Juhász Attila.

A Political Capital szakértője szerint az MSZP-Párbeszéd őrizni akarja a mintegy egy hónappal ezelőtti fővárosi megállapodást, amelyet a DK-val, és a Momentummal közösen kötött. – Ez ugyanis az egyetlen esély, hogy életben maradjanak – szögezte le Juhász, hozzátéve, a vasárnapi eredmény után ennek fenntartására kevés esély van. Sőt – folytatta a politólogus – akár főpolgármester-jelölti szinten is borulhat a korábbi megállapodás. – Karácsony Gergely az MSZP-Párbeszéd aspiránsa (Karácsonyt elvileg a DK is támogatja), vele szemben pedig Puzsér Róbert, az LMP és Jobbik támogatásával bíró független jelölt áll. Előbbi gyakorlatilag megsemmisült – fogalmazott Juhász. A szakértő szerint lehetetlen elkerülni, hogy kinyíljanak a tárgyalások, ez pedig egy szereplőnek lesz jó: a Fidesznek.