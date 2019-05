Fél nappal fényes győzelme után megbukott az osztrák kancellár

Politikai földindulást idézett elő Görögországban az európai parlamenti választás. Az előre borítékolható volt, hogy az ellenzéki, jobbközép Új Demokrácia (ND) győz majd. Még az exit pollok is elviselhetőek voltak Alekszisz Ciprasz miniszterelnök pártja számára, hiszen a felmérések szerint az ND előnye mintegy 5-6 százalék volt. Ám ahogy számolták össze a szavazatokat, úgy derült ki: óriási bajba került a kormánypárt, a Sziriza. A különbség mintegy tíz százalékra nőtt a két párt között. Az EP-voksolással egyidőben megrendezett önkormányzati választáson is drámaian gyengén szerepelt a párt, az Új Demokrácia jelöltjei 13 régióból 12-ben végeztek az élen és a két legfontosabb városban, Athénban és Thesszalonikiben szintén a jobbközép párt jelöltje győzött a polgármesteri székért folytatott küzdelemben. Kiriakosz Micotakisz, az Új Demokrácia elnöke ezért Ciprasz lemondását és előrehozott parlamenti választás kiírását követelte. „Görögországnak új kormányra van szüksége. Nyilvánvaló, hogy a görögök megvonták a bizalmat a kormányzattól” – hangoztatta. Hozzátette, a miniszterelnöknek vállalnia kell a felelősséget a fiaskóért. Ciprasz hamar reagált a felszólításra és bejelentette az előrehozott választás megrendezését. Ennek legvalószínűbb időpontja június 30. Bár Ciprasz az utóbbi időben több népszerű intézkedést is hozott, nyilvánvalóan az eredetileg ősszel esedékes parlamenti választás közeledtével, a választók nem tudták megbocsátani neki a megszorításokat és pálfordulását sem. A kormányfő eredetileg azzal vált népszerűvé, hogy elutasította a hitelmegállapodást és azzal hitegette honfitársait, hogy nem kell visszafizetni a tetemes hitelt. Ennek következtében azonban kis híján csődbe ment az ország. Ciprasz politikája 180 fokos fordulatot hozott, hiszen megszabadult a radikális baloldaliaktól és tartotta magát a hitelmegállapodásban vállaltakhoz. Ennek nyomán Görögország tavaly kikerülhetett a nemzetközi piacokra, bár a nagy hitelállomány miatt Athén gazdasági szempontból még nem tudott teljesen a saját lábára állni. Ciprasz kormányzása során a kisebbik koalíciós partner, a mostani választáson a politikai palettáról teljesen eltűnő Független Görögök (Anel) támogatását is elvesztette, de sikerült megnyernie néhány más pártbéli, illetve független képviselő támogatását, így ha minimális többséggel is, de tovább kormányozhatott. Az EP választáson elszenvedett vereség azonban akkora pofon volt számára, hogy belátta: ilyen körülmények között nincs értelme folytatni.