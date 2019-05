Habony Árpád diplomata-útlevelet kapott

Szijjártó február 15-én engedélyezte a dokumentum kiállítását Habony részére.

2014 októberében az Egyesült Államok megtagadta a belépést hat meg nem nevezett magyar állampolgártól. A kitiltási botrány néven elhíresült ügyben akkor felmerült Habony Árpád neve is. Habony ezután egy friss Wall Street Journallal a kezében fotózkodott Washingtonban (a fényképet pedig Kaminski Fanny, a miniszterelnök sajtósa tette közzé), ami csak két dolgot jelenthetett:

Az Index ekkor rákérdezett a külügyminisztériumnál, hogy van-e Habonynak diplomata-útlevele, azonban a tárca nem közölte az információt a lappal. Ezután Szél Bernadett is rákérdezett az ügyre a külügynél, de csak 2015-ben kapott választ, még pedig azt, hogy Habonynak akkor és azelőtt sem volt diplomata-útlevele. 2017-ben a jobbikos Szilágyi György hasonló választ kapott. Azmost több forrásból is úgy értesült, hogy a helyzet megváltozott, és Habony már diplomata-útlevéllel járja a világot, ezért május elején közadatigénylést nyújtott be a külügyhöz.