A kormányhoz fordul Suzuki-gyárból kizárt szakszervezeti szövetség

Többet költünk a készpénzre, mint a demográfiai csomagra. Amíg azonban a banki szolgáltatások ilyen drágák, nem kell csodálkozni azon, hogy a nyugdíjasok fele készpénzben veszi fel juttatását.

Jó néhány demográfiai csomag beleférne abba az összegbe, amibe hazai készpénzhasználat kerül. Csupán a logisztikára – a bankjegyek tervezésére és előállítására, a hamisítás elleni védelemre, a szállításra és őrzésre – évente több mint 400 milliárd forintot költünk. Az elmaradt hozamokról és a szürkegazdaságban mozgó pénzekről akkor még nem is beszéltünk – fogalmazott Gion Gábor a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára a Portfolio konferenciáján . Mint mondta: a hazai készpénzállomány folyamatosan, drasztikusan növekszik , és jelenleg mintegy 6 ezer milliárd forintra rúg. Ebből azonban mintegy 1500 milliárd forint forog csak ténylegesen, a többi „valahol ül”. Sejtéseink szerint a banki trezorokban is vannak összegek, bár ezt a bankok nem ismerik el, de persze jelentős összeg van a lakosságnál is – mondta. A hazai készpénzállomány a GDP arányában is nagyon jelentős, annak több mint 14 százaléka, miközben az EU-átlag 10 százalék. Ez azt is jelenti, hogy a magyar készpénzállomány az ötödik legmagasabb az EU-ban. Nemzetközi összehasonlításban Görögországban, Bulgáriában nagyobb a készpénzmennyiség aránya, de a „fintech-bajnokoknak” tartott balti országokban, Észtországban, Lettországban is magasabb, mint Magyarországon. Gion Gábor úgy vélte: a készpénzhasználat korlátozása csupán politikai akarat kérdése. Az unió számos országában bevezettek már korlátokat: határokat húznak, bizonyos összegek felett nem lehet például készpénzben fizetni. Magyarországon ilyen korlátok csupán a vállalati szférában vannak. Van tehát még hova fejlődnünk – jelentette ki.