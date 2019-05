Gyanúsítottként hallgathatták ki az ötödik leggazdagabb magyart

Lapértesülés szerint a nyíregyházi kapitányságon kérdezték Bige Lászlót. A nagyvállalkozó már régóta a kormányközeli körök bögyében van.

A 24.hu több forrásból származó információi szerint hétfőn a nyíregyházi rendőrkapitányságon gyanúsítottként hallgatták ki Bige Lászlót, az ország egyik leggazdagabb vállalkozóját. A Bige Holding nyíregyházi központjának ügyvezetői titkárságán kérdésünkre azt mondták, sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudják az értesülést. Az ORFK egyelőre nem válaszolt a kihallgatást és okait firtató kérdésre – írja a lap . A magyar műtrágyakirály vállalkozása körül tavaly kezdtek el csapkodni a villámok. A rendőrség és a katasztrófavédelem 2018 novemberében szokatlanul nagy erők bevonásával hajtott végre rajtaütést a Bige Holding szolnoki gyárában. Egy 300 fős egység majdnem egy teljes napon át kutatott a cég irodáiban.

A hatóságok akkor azt állították, hogy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és egyéb bűncselekmények okán indult az akció. Az ügyet jól ismerő másik forrás arról számolt be az újság kérdésére, hogy a rajtaütéssel nem értek véget a hatósági akciók, november óta rendszeresen megjelennek a NAV emberei a szolnoki üzemben. Tavaly novemberben a Napi.hu azt írta, hogy a Nyíregyháza sóstói részén található Bige-villát több tucat rendőr vette körbe. A műtrágyakirály akkor úgy nyilatkozott, nincs rendőri jelenlét a házánál, de szívesen várja őket. Bige László neve hosszú ideje szerepel az leggazdagabb magyarok listájának elején. A legfrissebb névsor 170 milliárdosra becsülte Bige vagyonát, amivel jelenleg az 5. helyet tölti be. A hírportál korábban már írt arról, hogy az elmúlt időszakban több „érdeklődő” is szemet vethetett a Bige-birodalomra.