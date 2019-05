Oroszoknak adják el Orbánék a Dunakeszi Járműjavítót

A verseny kizárásával az orosz Transzmasholding hazai leányvállalatának adja el az állam a csak öt éve visszaszerzett, nagy múltú Dunakeszi Járműjavítót - döntött az Orbán-kormány.

Versenyeztetés nélkül az orosz Transzmasholding áttételes tulajdonában lévő TMH Hungary Investnek kell eladni az állami tulajdonú Dunakeszi Járműjavító Kft.-t, valamint egyes, hozzá tartozó ingatlanokat – derül ki a szerda esti Magyar Közlönyből. Az Orbán Viktor kézjegyével ellátott kormányhatározat szerint a "külgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügylet" árát független vagyonértékelő határozza meg, az állami Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) felé fennálló tartozás átszáll a vevőre, amelynek fenn kell tartania a MÁV Csoporttal meglévő kapcsolatait. A jelenleg az állam többségi, valamint az állami MÁV és a dolgozók kisebbségi tulajdonában álló, első sorban vasúti kocsik javításával és gyártásával foglalkozó Dunakeszi Járműjavító több mint száz éves múltra tekint vissza. 1996 óta állt az ABB, az ABB Daimler-Benz, a DaimlerChrysler Rail Systems, 2001-től pedig a szintén német Bombardier többségi tulajdonában is, de 2014-ben visszavette a magyar állam. A cég tavalyelőtt 6 milliárdos bevétel mellett 69 milliós nyereséget ért el, ami kiugró az azt megelőző időszakhoz képest. A vevő a hazai közönség előtt elsősorban a 3-as metró szerelvényeinek vitatott felújítása kapcsán lehet ismert, a BKV perli is a céget, mert az nem hajlandó kifizetni a kötbért. A - leányvállalatán, a Metrovagonmason keresztül - a legnagyobb orosz vasúti gyártónak számító Transzmasholding áttételes részvényesei Iszkandar Mahmudov, Andrej Bokarev elnök-vezérigazgató, Dimitrij Komisszarov, Kirill Lipa vezérigazgató, illetve a cégben közel tíz éve részvényes francia Alstom. A tulajdonosi összetétel a Kreml-közeli orosz oligarchák belső átrendeződései mentén gyakorta változik. Az idén februárban – minden bizonnyal a vásárlás kapcsán – alapított TMH Hungary Invest tulajdonosa a három éves Transmashholding Hungary Kft., amelynek anyacége a svájci TMH International AG. Bár ez a társaság már közvetlenül az orosz Transzmasholding leányvállalataként mutatkozik be, a tulajdonosi szerkezet hemzseg az offshore-szerű, adómérséklésre csábító cégektől. A sajtó számított az ügyletre. A Transzmasholding régóta együttműködik a Dunakeszi Járműjavítóval: a cégpárostól tavaly Egyiptom több mint egymilliárd euró értékben 1300 vasúti kocsit rendelt. Az Index a tavalyi választások előtt idézte Kirill Lipát, aki szerint a voksolás után három hónapon belül cégéhez kerülhet a járműjavító fele. Miután ez elmaradt, a Magyar Narancs arról cikkezett, hogy az MNV zárt, meghívásos pályázatot hirdetett a cégre, amelyen bejelentkezett a svájci Stadler is. Mi több, a – már akkor is erős győzelmi esélyekkel induló - Transzmasholdingot még noszogatni is kellett. Ehhez képest a mostani kormányhatározat már kifejezetten kizárja a versenyeztetés lehetőségét. Magyar szempontból azt sem túl biztató, hogy Andrej Bokarev tavalyelőtti szavai szerint nem pénzzel, hanem jövőbeni megrendelésekkel fizetnének. A magyar állam 2014-ben mindenesetre 2,1 milliárd forintért szerezte vissza a nagy múltú gyártót.