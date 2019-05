Bíróság elé kell állnia Boris Johnsonnak

A hercegné korábban nőgyűlölőnek és megosztó személyiségnek nevezte az amerikai elnököt.

Sussex hercegnéje, Meghan Markle nem csatlakozik a brit királyi családnak azon tagjaihoz, akik találkoznak Donald Trumppal, aki június 3-án látogat majd az Egyesült Királyságba írja a CBS News . A portál szerint Trumppal és feleségével Melaniával a királynő, Károly herceg és Camilla Parker Bowles találkzik majd hétfőn. A királyi köszöntő után egy privát ebéden is részt vesznek majd, ahová Vilmos és Harry herceg, valamint Katalin hercegné is csatlakozik hozzájuk. Harry felesége Meghan Markle azonban nem vesz részt ezen az eseményen és a későbbieken sem, amelyeken az amerikai elnök is jelen lesz.