Orbán kihagyja Ferenc pápa csíksomlyói miséjét

Ha csak jelképesen is, de mégis sor került egy kis tanári akcióra szerda reggel.

le kellet fújni. – Felháborító, hogy épp a sztrájktörvény akadályoz minket abban, hogy sztrájkolhassunk – nyilatkozta lapunknak a gimnázium egyik tanára, Tóth Viktor, aki a PDSZ iskolai alapszervezetét is vezeti. Hangsúlyozta: a polgári engedetlenség magánakció, a szakszervezetnek ahhoz semmi köze. Így azzal is tisztában vannak, hogy jogsértést követtek el és az állásukkal játszanak. Azt is hozzátette: hétfőn még 15-en jelezték a tantestületből, hogy részt vesznek a kiállásban, ám szerdára számuk négyre csökkent. A kőbányai Szent László Gimnázium négy tanára polgári engedetlenség keretében nem tartotta meg első óráját, így fejezve ki tiltakozásukat a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) által meghirdetett sztrájk ellehetetlenítése miatt. A PDSZ próbált megegyezni a sztrájkfeltételekről a tankerületekkel, ám érdemi egyeztetés helyett azt a választ kapták: az iskolafenntartók szerint a sztrájk most „nem időszerű”, és a bíróság sem döntött időben a munkabeszüntetés idején szükséges, a sztrájktörvény által előírt elégséges szolgáltatásokról, így a május 29-ére tervezett sztrájkot– Felháborító, hogy épp a sztrájktörvény akadályoz minket abban, hogy sztrájkolhassunk – nyilatkozta lapunknak a gimnázium egyik tanára, Tóth Viktor, aki a PDSZ iskolai alapszervezetét is vezeti. Hangsúlyozta: a polgári engedetlenség magánakció, a szakszervezetnek ahhoz semmi köze. Így azzal is tisztában vannak, hogy jogsértést követtek el és az állásukkal játszanak. Azt is hozzátette: hétfőn még 15-en jelezték a tantestületből, hogy részt vesznek a kiállásban, ám szerdára számuk négyre csökkent.

A PDSZ delegációja legutóbb kedden tárgyalt az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselőivel, az egyeztetést követően Szűcs Tamás, a szakszervezet országos választmányának elnöke elmondta: a tankerületek válaszai sértik a sztrájktörvényben előírt együttműködési kötelezettséget, ezért az ügy a bíróságon folytatódik, s ha kell, a Kúriáig és nemzetközi bíróságokig is elmennek. – A PDSZ nem mondott le a sztrájk szervezéséről, minden létező eszközt igénybe fogunk venni ahhoz, hogy jogszerűen lehessen gyakorolni a sztrájkjogot Magyarországon – fogalmazott. Alkotmányjogi panasz benyújtását is tervezik a sztrájktörvény módosítása érdekében – ami egyébként a PDSZ sztrájkköveteléseinek negyedik pontja is. Azt is szeretnék elérni, hogy a kormány rendezze a közalkalmazotti bértáblát, a pedagógusbérek számítási alapja újból a mindenkori minimálbér legyen, és hogy a kötelező óraszámokat egységesen heti 22 órára állítsák vissza.