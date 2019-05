Sajószentpétert elfoglalták csapataink

Kevés lesz a katonája Masarykéknak

A Vörös Hadseregnek Miskolc fölött aratott két győzelmét követte a harmadik. A Miskolctól északnyugatra légvonalban mintegy tizenkét kilométernyi távolságban fekvő Sajószentpétert a mieink erős harcok után elfoglalták.

A Sajó völgyében, úgy látszik, különben is mind üresebb lesz a talaj a cseh imperializmus lába alatt, amire nézve a cseh-szlovák sajtóirodának az elmúlt éjszaka ideérkezett május 25-iki jelentése egészen jól áttekinthető képet ad. Ez a jelentés beszámol arról, hogy a mieink megszállották a Putnoktól és Bánrévétől délre emelkedő magaslatokat és hogy egy kisebb osztagunknak Vadna mellett, Putnoktól keletre sikerült a vasúti hidakat megrongálni.

Bővebb részletekkel szolgál a cseh jelentés a csehek hadvonala mögött keletkezett „bolseviki mozgalomról" is. Ezek szerint Rozsnyóra, Pelsőcre, Szendrőre és Tornaijára csapatokat küldtek, hogy az ott keletkezett munkásmozgalmat elfojtsák.

Tudjuk, hogy a cseh Imperializmus mindig kész csapatokat küldeni munkásmozgalmak elfojtására, azonban már nem sokáig tart, hogy csapatai lesznek, amelyeket reakciós céljaira fölhasználhat.

A proletárkatonák fegyvereik és eszméjük erejével meg fogják ritkítani az imperialista rablók eszközéül szolgáló öntudatlanok harci sorait és a munkásmozgalom is olyan arányokat fog ölteni, amelynek elnyomására ugyancsak kevés lesz a katonája Masarykéknak.

Népszava 1919. május 29.