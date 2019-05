Döntött a címervitában a Kúria, nem sérült az UTE jó hírneve

Megállapították, hogy a címert átalakító cég egy személyiségi jogi perben nem vonható felelősségre, bár vezetőjük megsértett bizonyos szabályokat.

Felülvizsgálta és érvénytelenítette a Kúria a Fővárosi Ítélőtábla tavalyi döntését, ami szerint az Újpest 1885 Futball Kft. megsértette az UTE jóhírnevét, amikor a felnőtt labdarúgó csapat címerét egyoldalúan megváltoztatta és 2017. július 3. napja óta az új címert használja tevékenysége során. Ez már a harmadik ítélet az címervita körül kialakult pereskedésben : mint lapunk is beszámolt róla, az elsőfokú bíróság nem jogerősen elutasította az UTE keresetét, azonban a sportegyesület fellebbezett, és ennek köszönhetően az ítélőtábla másodfokon már megállapította a jogsértést . Indoklásukban akkor arra hivatkoztak, hogy egy jogi személy, mint az Újpesti Torna Egylet, rendelkezik saját arculattal és presztízzsel, így rendelkezik ezekhez kapcsolódó személyhez fűződő jogokkal is. Ezek a jogok a jóhírnév védelme alá tartoznak, és megsértésük miatt személyiségi jogi pert is lehet indítani.