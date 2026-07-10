A termelők panaszkodnak, mert az áremelkedés sem fedezi a költségeiket, ezért most azt kérik a fogyasztóktól, hogy magyar krumplit vásároljanak.
Volt, ahol a gyorsfagyasztott hasábburgonya mintegy 75 centiméter magasan állt.
Lakatos Oszkár, az ORÖ vezetője szerint Sztojka Attila kormánybiztos jogsértő módon beavatkozik a cigány közéletbe, ezért ő Írásbeli panasszal fordul Pintér Sándor belügyminiszterhez.
A hazai áruházláncok többsége hétvégére országosan mennyiségi korlátokat vezettek be a szerdától hatósági árassá tett termékeket.
Az árstop bevezetése után egyre több bolt dönt a korlátozások mellett.
A CBA-hoz tartozó egyik Príma-üzletben is akadt már példa tojásmennyiség-korlátozásra, ám a cég kommunikációs igazgatójának elmondása szerint a mennyiségi korlátozás üzletenként nem egységes, mivel franchise-rendszerben üzemelnek.
A magyar termesztésű burgonya csak egy részét fedezi hazai fogyasztásnak, ráadásul mind a termőterület, mind a termésmennyiség csökken hazánkban.
Az igazságügyi tárca csütörtökön rájött, hogy a szerdán este azonnal hatályba is lépett újabb árstop-rendelet nem hagyott türelmi időt az átárazásra.
Lehet, lehúzom a rolót, és befejezem ezt az egészet! Lassan már nem tudom az egy szem alkalmazottat fizetni, 12 órát pedig nem akarok lehúzni a boltban egyedül. De a kormány még mindig srófol rajtunk egyet, hátha egyszer beledöglünk! - fakadt ki a jobboldali érzelmű, korábban Fidesz-szavazónak számító boltos az egyik Eger melletti kis falu élelmiszerüzletében.
Váratlanul érte a kereskedőket a kormány éjjel megjelent rendelete, amellyel azonnal hatósági árassá tette a burgonyát és a tojást. Lapunk a legtöbb üzletben még régi árakat talált délelőtt.
A rendelet szerdán késő este jelent meg a Magyar Közlönyben, órákkal azután, hogy az üzletek többsége bezárt.
A nagybani piacok kivételével egyiket adhatják drágábban a kereskedők, mint az idén szeptember 30-án.
Ismét 70 forint körül lehet majd a tojás, és 350 a burgonya, már ha lehet majd kapni őket. Ráadásul az Orbán-kormány által bevezetett két új árstop alig fékezheti az inflációt.
Korábban Gulyás Gergely azt mondta, hogy a hatósági ár csak az M-es tojásra vonatkozik.
Menczer Tamásnak sikerült a válaszadási cinizmust kiakasztania.
A csomag, amelyet napokon át, különböző idősávokban vehettek át a dolgozók „hazai termelőktől származó jó minőségű 1 doboz szabolcsi alma válogatást (7kg) és 10 kg burgonyát tartalmaz”.
Kövér László minden eddiginél nagyobb büntetést szabott ki az ellenzéki performansz után.
Jakab Péter egy zsák krumplit akart adni a miniszterelnöknek, de váratlanul az útjába állt Kocsis Máté.
Mint ha csak egy vígjátékban lenne.
Már licitálnak a krumplira a kereskedők a nagybani piacon, hiába keresik a lisztet napok óta a vásárlók a boltok polcain, eltűnhet a külföldi áruk egy része, és ez még csak a kezdet - figyelmeztetnek a boltosok.
Megállapították, hogy a címert átalakító cég egy személyiségi jogi perben nem vonható felelősségre, bár vezetőjük megsértett bizonyos szabályokat.
Igaz, miután sokféle ételben megtalálható, és rendszerint nem magában, hanem köretként, főzve, vagy sütve fogyasztjuk, nehéz beazonosítani, ha valóban ez okozza a tüneteinket. Visszatérő gyomor-és bélrendszeri, légúti vagy bőrtünetek esetén azonban érdemes erre is gondolni.
Nyolc tonna ismeretlen eredetű káposztát és 450 kilogramm baktériumos rothadással fertőzött lengyel származású burgonyát találtak Heves megyében, mindkét tételt megsemmisítették - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön.
Többször hallottuk emlegetni olyanoktól, akinél gyakran már a hónap közepén gondot okoz a család élelmezése, hogy csak krumpli meg kenyér legyen elég. A Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint februárban 2,8 százalékkal emelkedtek a mezőgazdasági termelői árak az előző év azonos időszakához képest, a növényi termékek ára 7,3 százalékkal nőtt, az élő állatok és állati termékeké 5,0 százalékkal csökkent.
A perui nemzetközi burgonyaközponttal (CIP) együtt folytatott kísérletben laboratóriumban hozzák létre a marsi légkört, a vetéshez a vörös bolygón talált anyaghoz igen hasonló közeget, a Pampas de La Joya-sivatag talaját használják - tudósított az abc.net.
Burgonyát termesztene a NASA és a Nemzetközi Burgonya Központ a Marson - olvasható a CNBC-n.
" A krumplileves legyen krumplileves" - a jól ismert "bölcselet" hátterében az az egyszerű kis intim tény is állhatott, hogy a volt kommunista országvezető bizony a burgonyát, az abból készült ételeket többre tartotta, mint a drága, a kiváltságosoknak járó luxus-élelmiszereket. Miközben azonban a nosztalgiázók szívesen emlegetik - kiváltképp a mai Lázár-Rogán-L.Simon hedonizmussal összevetve - Kádár efféle puritánságát, azért az alábbi kis, korántsem történelmi mélységű információmorzsa mellé szíves figyelmükbe ajánlanám Huszár Tibor könyvét, Kádár János politikai életrajzát.