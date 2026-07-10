„Röhej” – Dühöngenek a kisboltosok az új árstop miatt, szerintük az Orbán-kormány velük akarja elvitetni a balhét

Lehet, lehúzom a rolót, és befejezem ezt az egészet! Lassan már nem tudom az egy szem alkalmazottat fizetni, 12 órát pedig nem akarok lehúzni a boltban egyedül. De a kormány még mindig srófol rajtunk egyet, hátha egyszer beledöglünk! - fakadt ki a jobboldali érzelmű, korábban Fidesz-szavazónak számító boltos az egyik Eger melletti kis falu élelmiszerüzletében.