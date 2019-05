Hiába végezte lelkiismeretesen a munkáját, mégis kirúgták és elvették nevelt gyermekét annak a zalai nevelőszülőnek, aki konfliktusba került a helyi gyermekközpont egyik vezetőjével.

– Ha mindaz igaz lenne, amit az itteni pszichológus összehordott rólam, már rég a zárt osztályon kellene feküdnöm – panaszolta lapunknak az 53 éves Ibolya (kérésére nem a valódi nevét használjuk), aki 18 évig nevelőszülőként dolgozott a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központban. Állítása szerint soha semmilyen panasz nem volt rá, a háziorvos és a védőnő, akikhez a gyerekekkel járt, szeretik és elismerik mindazt, amit a nehéz sorsú gyermekekért tesz. Nevelt fel beteg, fogyatékosnak ítélt gyermeket, évekig nevelt egy droghasználattal küzdő fiút, csecsemőkorú gyermeket. Majd egyik napról a másikra alkalmatlannak találták nevelőszülőnek; a központban egy pszichológiai vizsgálat elvégzésére kötelezték, amely tavaly decemberben kezdődő időskori agyzsugorodást és különböző mentális problémákat állapított meg nála. Elbocsátották, a 2016 márciusa óta gondozása alatt álló, jelenleg négy és fél éves kisfiút (egy Németországban élő magyar prostituált gyermekét) elvették tőle – ez a gyermeknek és Ibolyának is nagy megrázkódtatás volt. – Itt éppen az asztal alá bújt. Próbáltam felkészíteni arra, ami történni fog, de folyamatosan könyörgött, ne hagyjam, hogy elvigyék. A szívem szakadt meg – mesélte Ibolya egy, a gyermekről készült mobiltelefonos videófelvétel lejátszása közben, amit akkor mutatott meg nekünk, amikor felkerestük zalaegerszegi otthonában. A két hálószobás, tiszta és rendezett lakásban minden a gyermekekről szól: a polcok, szekrények jó minőségű gyermekruhákkal, játékokkal vannak tele. Ibolya számára a gyerekek az elsők; a szűkös anyagiak ellenére mindig odafigyelt, semmiben se szenvedjenek hiányt. Az asszonnyal él 19 éves nevelt fia is: ő volt az első gyermek, akit gondozásába vett. A fiú akkor még csak 15 hónapos volt, de már túl volt egy agyrázkódáson és egy agyvérzésen. Bár a szakemberek azt jósolták, a gyermek soha nem lesz teljesen egészséges, valószínűleg járni sem fog tudni, de Ibolya és férje – aki három éve hunyt el – ebbe nem akartak beletörődni. Addig küzdöttek, amíg a gyerek hároméves korában végül „elindult” – és egy egészséges, jelenleg az önállósodás küszöbén álló fiatalemberré cseperedett. – Nagyon meglepett, ami Ibolyával történt, öt év alatt, amíg jártam hozzájuk, soha semmilyen probléma nem merült fel vele kapcsolatban, szépen ellátta a gyerekeket, akik ragaszkodtak hozzá, szerették. Ő is a sajátjaként szerette, nevelte őket – nyilatkozta lapunknak az a területi védőnő, aki folyamatos összeköttetésben volt az asszonnyal és az általa nevelt gyerekekkel. – A gyerekek jelentik az életemet. Ezután sem adom fel – mondta Ibolya arra a kérdésünkre, hogyan képzeli el az életét, miután felnőtt fia kirepül a fészekből. Egy másik – nem zalaegerszegi és nem is állami fenntartású – gyermekotthonban szívesen fogadták: az ott elvégzett pszichológiai vizsgálat teljesen alkalmasnak találta. A szakvélemény szerint Ibolya nevelőszülőként eltöltött hosszú évei és az ezek alatt megszerzett tapasztalatai is maximálisan bizonyították a feladatra való rátermettségét, kitartását és türelmét. Akkor Zalaegerszegen mégis mi lehetett a probléma? Az asszony szerint személyes konfliktus áll a háttérben, ami közte, valamint a nevelőszülői hálózat jelenlegi vezetője között alakult ki. Ibolya többször szóvá tett „dolgokat” a gyermekotthon működésével, a gyermekekkel való bánásmóddal kapcsolatban, úgy véli, ezt „elégelték meg”. Próbáltuk elérni a nevelőszülői hálózat vezetőjét, valamint az Ibolyánál agyzsugorodást és mentális problémákat megállapító pszichológust is, de megkeresésünkre nem reagáltak. Zalaegerszegen tett látogatásunkkor felkerestük a gyermekvédelmi központot, ám az igazgató éppen házon kívül volt – telefonon viszont sikerült elérnünk. Annyit mondott, nem akar nyilatkozni – és nem is nyilatkozhat – az ügyben, keressük a fenntartót, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot. Megtettük, ezt követően mégis a zalai gyermekvédelmi központ igazgatójától kaptunk választ. Azt írta, Ibolya alkalmasságával csak azután merültek fel kérdőjelek, miután a férje elhunyt. Szerettük volna konkrétumokat is megtudni, ám az intézményvezető csak annyit közölt: a nevelőszülői felülvizsgálat szakmai szempontok alapján zajlik, s ha egy érintett annak eredményével nem elégedett, kérheti a vizsgálat megismétlését az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságnál. Arra, hogy egy másik pszichológiai vizsgálat teljesen alkalmasnak találta Ibolyát nevelőszülőnek, nem reagált. Szerettük volna megtudni, Zala megyét mennyire sújtja az országszerte tapasztalható nevelőszülő-hiány, de erre a kérdésünkre sem kaptunk választ.