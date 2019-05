Sugárzás: átvilágították a Péterfy kórházat

Ám közben tartanak a retorzióktól. Sokan a még engedéllyel rendelkező könyveket sem merték megrendelni.

Arra szeretném kérni, hogy ne verje nagydobra, és a világért se a suliba küldje a munkafüzeteket! Egy anyuka vállalkozott a „fogadásra”. Ő amúgy is többet van otthon, jobban át tudja venni a csomagot, mint én – olvasható abban a levélben, amit egy egyházi iskola pedagógusa küldött az egyik magán tankönyvkiadónak, nem sokkal az idei tankönyvrendelési időszak után. Óvatosságát azzal magyarázta, hogy bár az elmúlt években „kisebb-nagyobb cirkuszokkal”, de tudott rendelni magánkiadós tankönyveket, munkafüzeteket, idén „irdatlan grimbusz” kerekedett belőle. A kormány évek óta próbálja kiszorítani az alternatív tankönyveket az iskolákból annak érdekében, hogy a tanárok inkább a sokszor kétes minőségű „újgenerációs” állami tankönyveket válasszák. Idén egy rendeletmódosítással érték el, hogy a tavaly decemberben lejárt magánkiadós kiadványok engedélyét ne lehessen meghosszabbítani, emiatt több száz népszerű tankönyv került le a hivatalos tankönyvjegyzékről. Az intézkedés nagy bizonytalanságot keltett az iskolákban, sokan a még engedéllyel rendelkező könyveket, munkafüzeteket sem merték megrendelni. Az állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. adatai szerint a tavalyi évhez képest idén kevesebb mint felére csökkent a magánkiadós tankönyvek iskolai megrendelésének aránya. A levél a magánkiadókat tömörítő Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületéhez (TANOSZ) is eljutott, s mint kiderült, nem ez az egyetlen visszajelzés. Egy másik iskola pedagógusa azt írta: azt osztályában minden szülő vállalta, hogy a költségek megtérítése mellett a megszokott, jól bejáratott tankönyvekből tanulhassanak gyermekeik. Egy állami intézmény egyik osztályfőnöke is ugyanerről számolt be, ám végül nem rendelt alternatív tankönyveket. „Bár minden szülő vállalta, azt kockáztatom, hogy egy esetleges intézményi ellenőrzés során iskolánk igazgatóját, mint a nevelésért-oktatásért egy személyben felelős vezetőt teszik felelőssé azért, hogy nem az állami listán szereplő könyveket használom” – indokolta döntését. Egy iskola tankönyvfelelőse pedig azt írta: érthetetlen, miért kerültek le a minőségi tankönyvek a hivatalos listáról, hiszen az új Nemzeti alaptanterv bevezetése csak jövő szeptemberben esedékes, így a most szeptemberben induló tanévben az eddigi tankönyvek is megfelelnek a kerettanterveknek. A TANOSZ állásfoglalása szerint a kormány intézkedései csorbítják – sőt, lassan megszüntetik – a szabad tankönyvválasztás jogát.