A Csepel-szigetnél is keresik a hajókatasztrófa áldozatait

Összesen harmincöten voltak a fedélzeten. A mentést nehezíti az erős sodrású, magas vízállású Dunán az eső és a sötétség.

Szállodahajóval ütközött, felborult és elsüllyedt a Hableány nevű hajó Budapesten, a Parlamentnél.

A hajón 33 dél-koreai turista és két fős magyar személyzet tartózkodott.

Hét ember meghalt, heten kórházban vannak, több embert még keresnek.

A hajóroncsot éjjel megtalálták a Margit-hídnál.



Felborult és elsüllyedt egy hajó a Dunán Budapesten, a Parlamentnél szerda este. A baleset a Parlament és az Erzsébet híd között történt, amelynek következtében több ember is a vízbe esett. Az M1 úgy értesült, hogy egy óriási lakóhajó sodorta el a városnéző hajót. A katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a rendőrség éjfél után rendkívüli sajtótájékoztatót tartott. Győrfi Pál elmondta: a balesetben hét ember meghalt, hét embert könnyű sérülésekkel vittek kórházba. Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte: negyed tízkor érkezett a bejelentés, hogy egy turistahajó felborult a Dunán. A fedélzeten 33, főleg dél-koreai turista és kéttagú magyar személyzet tartózkodott. A hatóságok azonnal megkezdték a kutatást a Duna teljes szakaszán. Kolozsi Péter, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte: 96 hivatásos tűzoltóval, tűzoltóautókkal, speciális műszerekkel is keresik a túlélőket. Azt mondta, a keresés elhúzódó folyamat lesz. Az Origo úgy tudja, eddig 19 embert emeltek ki, 16 embert még keresnek. Az Index azt írja, hogy - bár hivatalosan senki sem erősítette meg, melyik hajóval ütközött a Hableány - a Vesselfinder nevű vízi jármű-lokátor, illetve az eddig ismert információk alapján valószínűsíthető, hogy a Viking Sigyn nevű svájci illetőségű, a németországi Passauba tartó hotelhajó lehetett a baleset másik elszenvedője. A hvg.hu cikke szerint a Viking Sigyn a balesetet követően a Jászai Mari tér közelében horgonyzott, amikor hajnalban 10-15 percen belül 10 rendőrautó érkezett elé, majd a rendőrök felvonultak a fedélzetre. Az M1 tudósítója közölte, hogy meg nem erősített információk szerint megtalálták a hajó roncsát, a Margit híd pillérétől három méterre van a Duna mélyén. Még nem tudni, mikor tudják kiemelni. Nagy a rendőri és katasztrófavédelmi készültség a Kopaszi-gátnál illetve az M6-os budafoki szakaszánál, a Duna sodrása miatt már délen lehetnek az áldozatok - tette hozzá. A csatorna tudósítója a koreai követség egyik munkatársától megtudta: az utaslista szerint gyerek is utazott a hajón.

Az Európa Cégcsoport és a Panorama Deck Kft. megbízásából Tóth Mihály szóvivő az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: 22 óra előtt a Panorama Deck Kft. Hableány elnevezésű sétahajója eddig ismeretlen okok miatt felborult és elsüllyedt a Duna budapesti szakaszán az Országháznál. A 60 férőhelyes városnéző hajójárat fedélzetén a legénységgel együtt összesen 34-en utaztak, főleg távol-keleti turisták. A mentés nagy erőkkel tart, az erős sodrású, magas vízállású Dunán, amelyet az eső és a sötétség nehezít. A Panorama Deck Kft. "minden erőforrást mozgósít az emberéletek védelmében". A baleset okainak feltárásában a vállalat a hatóságokkal mindenben együttműködik. A Hableány hajó 60 ember befogadására képes, 27 méter hosszú, 150 lóerős motorral felszerelt, rendszeresen karbantartott járműve a Panoráma Deck flottájához tartozik 2003-óta - írták. A cég szóvivője később az M1-nek elmondta: egy teljesen rutinszerű hajós városnézés indult szerdán, és egyelőre nem tudják, mi okozta a balesetet. Hozzátette, hogy a Hableányt folyamatosan karban tartják, nem tudnak meghibásodásról, a szabályoknak megfelelő eszközök voltak a fedélzeten.



Szatmári Zsolt, az Érdi Nemzetközi Katasztrófavédelmi szakbúvároktatója arról beszélt, hogy jelenleg minden akadályozza a mentést, az időjárás, a víz hőmérséklete és a Duna gyors folyása. A csatorna tudósítója arról számolt be, hogy északi irányban a Margit hídig, déli irányban a Petőfi híd alatt is látni lehet a villogó fényeket, hatalmas reflektorokkal világítják meg a vizet. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője kiemelte: a Duna pár órája újra áradni kezdett, és a budapesti szakaszon is folyamatosan nő a vízszint. Jelenleg 5 méter körüli a vízállás, a tetőzést pár nap múlva 570-580 centiméterrel várják.



: két éve június elején egy olvasójuk közölte, hogy a hajó feltehetőleg elromlott, majd nekiment a partnak és egy stégnek a Petőfi-híd pesti hídfőjénél. A baleset miatt a rendőrség a Margit híd és az Erzsébet híd között hajózási zárlatot rendelt el, a pesti alsó rakpart lezárt szakaszát azóta már újra megnyitották. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár az MTI-nek elmondta: három nagy kórház fogadja a dunai hajóbaleset sérültjeit. Az államtitkár a magyar kormány nevében részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Egyúttal megköszönte a mentésben részt vevők munkáját. Az Index azt írja, hogy a Hableánynak korábban volt már kisebb balesete két éve június elején egy olvasójuk közölte, hogy a hajó feltehetőleg elromlott, majd nekiment a partnak és egy stégnek a Petőfi-híd pesti hídfőjénél.