Zsúfolt és kaotikus a dunai hajóforgalom, csak idő kérdése volt a tragédia

Gulyás Gergely számolt be visszavonulással felérő döntésekről. Varga Mihály pénzügyminiszter új akciótervet jelentett be kormányinfón.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy a kormány határidő nélkül elhalasztja a közigazgatási bírósági rendszer bevezetését – írja a 444.hu . Az erről szóló törvényjavaslatot pénteken nyújtják be a parlamentnek. Bár a kormány szerint az erről elfogadott jogszabály megfelel a jogállamiság követelményeinek, de azt látják, hogy az új bírósági rendszer „egy olyan európai és nemzetközi vita kereszttüzében áll”, ami a bírói függetlenséget kérdőjelezi meg. Gulyás alaptalannak tartja ezeket az aggályokat, de olyan fontosnak tartják a bírói függetlenséget, hogy ezután is nyitottak lesznek ezekre a vitákra. Nemrég az Amerikai Ügyvédi Kamara is jelezte , nagyon nem lenne jó, ha egy kormánytag által felügyelt párhuzamos bíróság jönne létre-