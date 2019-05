Színtelen-szagtalan dagonya - A nők iskolája Kaposváron

A feminista téziseket olyan szellemes szituációkba és poénokba csomagolták be, hogy azokon még a legvadabb macsók is jóízűen röhögnek majd.

Amikor a gyakorlott mozinéző egy amerikai tini- és felnövésfilmre vált jegyet, ordenáré altesti poénokra, trágár dialógusokra és a végletekig eltúlzott helyzetkomikumra számíthat – jó vagy kevésbé jó minőségben. Az Éretlenségi (eredeti címe: Booksmart, a fordítást inkább nem kommentálom) abszolút meglepő ebben a mezőnyben, hiszen számos pontját tud újat hozzátenni a műfajhoz. Mondhatni: kisebb gyöngyszem. A híre megelőzte a filmet: nemzetközi premiere az egyik legjobb amerikai fesztiválon, az Austinban megrendezett SXSW-n volt, és hirtelen kezdtek érkezni a pozitív kritikák az egykori modell, majd hollywoodi színésznő Olivia Wilde debütáló rendezéséről. Most, hogy kisebb csoda nyomán a magyar mozikba is megérkezett a mű – a függetlenek nagyon ritkán jutnak el ide – meg kell erősítenem a tengerentúli kollégákat: az Éretlenségi felvillanyozóan lelkesítő darab. Azon kevés mostanában készült filmek egyike, amelybe belepakoltak minden divatos fontos témát, de ezeket sikerült szervesen integrálni is. A feminista téziseket olyan szellemes szituációkba és poénokba csomagolták be, hogy azokon még a legvadabb macsók is jóízűen röhögnek majd. Wilde szinte hihetetlen innovációval mesél el egy nettó álomgyári alaptörténetet – két barátnő rájön, hogy középiskolában csak tanultak és már csak a diplomaosztó előtti éjszaka maradt arra, hogy mindent pótoljanak, ami kimaradt – amelynek erőssége, hogy képes volt megugrani és úgy megmutatni a mai tinik világát, hogy azt mi, „vénemberek” is értsük. Sőt, hogy meg is éljük őket. Ha az Éretlenségi mellé teszem az 1999-ben készült Amerikai pitét, amely akkoriban „forradalmi” volt, igen szégyenlősnek tűnik e friss mű mellett: akkor azon nevettünk, hogy egy fiú a forró almás pitével élte át első nagy orgazmusát, itt a lányok teljes komolysággal vitatják meg a plüss pandamackóval, illetve az elektromos fogkefével végzett nyitásukat a szex felé. A két lány bulizni vágyik, és saját szorongásaik, erőlködésük és frusztrációik legyűrését látják az éjszakában. Nem az altesti poénok a fontosak, hanem az igazi életre és emóciókra való ráérzés pillanatai. Ezek a jelenetek pedig egy vígjátékhoz képes egészen meredek módon tragikus és drámai hangvételűek. Olivia Wilde túllépett a műfaji határokon; az Éretlenségi szemtelenül mai film. Infó: Éretlenségi Forgalmazza a Fórum Hungary