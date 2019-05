A Bosch nem vesz részt a kereskedelmi háborúban

Visszautasította Daniel Korioth, a német Bosch-csoport magyarországi vezetője azokat a gyanúsításokat, amelyek a Frankfurter Allgemeine Zeitungban megjelent cikk nyomán azt sugallták, hogy a társaság - a Siemens és a szoftvergyártó SAP társaságában - vizsgálja, hogy van-e értelme fenntartani az üzleti kapcsolatokat a Huawei Technonlogies kínai telekommunikációs céggel az amerikai szankciók fényében. Donald Korioth a Népszava érdeklődésére a csütörtöki sajtótájékoztatón kifejtette, hogy világszerte - így természetesen Magyarországon is - nyitott üzletpolitikát folytatnak, nem hívei semmifajta kereskedelmi háborúnak, beleértve azt is, amelyet Donald Trump amerikai elnök május 15-én indított az Egyesült Államok telekommunikációs hálózatainak védelmében. Ennek nyomán az USA kereskedelmi minisztériuma megtiltotta az amerikai cégeknek az üzletkötést olyan külföldi gyártókkal, amelyek nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek országuk számára. Mint ismeretes az elmúlt napokban a stuttgarti államügyészség 2 millió eurós szabálysértési bírság kiszabásával és 88 millió eurónyi jogtalanul szerzett nyereség elvonásával lezárta a Bosch-sal szemben a Volkswagen konszern dízelbotrányában játszott szerepe miatt indított eljárást. A Bosch a dízelmotorok vezérlőberendezései szállítójaként keveredett bele a VW botrányába. A dízelmotorok emissziós értékeit a motorvezérlő szoftverrel manipulálta az autógyár. Lapunk érdeklődésére Daniel Korioth elmondta, hogy bírságot elfogadják, nem fellebbezik meg. A cég levonta ebből a kellemetlen ügyből a tanulságot, elismerte hogy a németországi gyáruk nem tanúsított kellő gondosságot. Elfogadtak egy minden munkatársukra érvényes etikai kódexet, amely arra is szolgál, hogy hasonló esetek ne ismétlődjenek meg.