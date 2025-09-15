Az idén is a Bosch vezeti a Heves megyei Top 50-es listát

A hozzáadott érték, a nettó árbevétel és az átlagos állományi létszám alapján is a hatvani Robert Bosch Kft. áll a Heves megyei Top 50-es lista élén - derül ki a NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága, valamint a Heves Megyei Hírlap közös gondozásában megjelent Top 50 kiadványból, amelyet kedden mutattak be Egerben.