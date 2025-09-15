Az Innovatív Zala – High tech Magyarországért nevű Digitális Polgári Kör megalakulását hétfőn jelentette be Vigh László, Zalaegerszeg fideszes országgyűlési képviselője.
Különösen élénk olvasói és kritikai érdeklődés övezi költészetnapi megjelenése óta a Hullámtörő című verseskötetet. A titkát akarja megfejteni mindenki, amivel elementáris hatást gyakorol a legkülönfélébb olvasóira. Hogy mitől lesz igazán vers a vers, arról a debütkötet szerzőjét, Kustos Júliát kérdeztük.
Hieronymus Bosch fennmaradt életművének mintegy a felét mutatja be a Szépművészeti Múzeum szombaton nyíló kiállítása, a Menny és pokol között.
A vállalat a megrendelések számának zuhanásával indokolta a döntést.
A vállalat nem kíván jogi eszközökkel élni az ügyészség döntésével szemben, így az ellene indított eljárás ezzel le is zárult.
Létrejött a bérmegállapodás a Bosch hatvani gyárában - tájékoztatta a munkavállalói és a munkaadói oldal hétfőn az MTI-t.
Az első adatok alapján mintegy 800 dolgozó vett részt abban a kétórás figyelmeztető sztrájkban, amelyet a Bosch hatvani üzemének szakszervezetei hirdettek meg szerdára - tudatta a cégcsoport kommunikációs igazgatója az MTI-vel.
A Bosch német elektronikai óriáscég is érintett lehet az öt vezető német autógyártó társaság, a Volkswagen (VW), az Audi, a Porsche, a BMW és a Daimler versenyjogsértés gyanúját keltő ügyében - jelentette pénteken a Der Spiegel című német hírmagazin.
A német luxusautó-gyártó Daimler és az alkatrész-szállító Bosch kedden bejelentette: megállapodtak arról, hogy néhány éven belül megalkotják a teljesen önállóan, vezető nélkül közlekedő autókat.
A hozzáadott érték, a nettó árbevétel és az átlagos állományi létszám alapján is a hatvani Robert Bosch Kft. áll a Heves megyei Top 50-es lista élén - derül ki a NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága, valamint a Heves Megyei Hírlap közös gondozásában megjelent Top 50 kiadványból, amelyet kedden mutattak be Egerben.
A Bosch munkatársai több mint egy évtizeden át együtt dolgoztak a Volkswagen szakembereivel az emissziós teszteket mainipuláló szoftver kifejlesztésén - idézte csütötökön a Handelsblatt hírportálja testvérlapja, a WirtschaftsWoche belső vállalati körökből származó értesüléseit.
Rendkívül gazdag tárlat keretében rendezték össze Hieronymus Bosch középkori németalföldi festőművész alkotásait abban a hollandiai városkában, ahol a korát évszázadokkal megelőző, markáns, különös világú művész született. Az alkotó halálának 500. évfordulója alkalmából megnyílt tárlatra tíz ország adta kölcsön műveit, ennyi Bosch-kép együtt talán még soha nem szerepelt egy kiállításon.
Tucatnyian demonstráltak kedden a német Bosch konszern miskolci gyárai közelében, közterületen, ahol a Liga Szakszervezetek Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete csendes megmozdulással arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy a gyártósor mellett dolgozók érdekeiket egy erős szakszervezet képviselheti.
Csendes, figyelemfelkeltő demonstrációra készül kedden a német tulajdonú Bosch miskolci gyára előtti közterületen, a parkolóban a Liga Szakszervezetek Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete, ugyanakkor a társaságnál a meghatározó érdekképviselet, a Vasas Szakszervezet kételyeinek adott hangot a megmozdulással kapcsolatban.
A magyar háztartások 42 százalékában van autó, 40 százalékában egy, további 2 százalékában pedig több gépjármű található, az autók átlagosan valamivel idősebbek 11 évesnél - derül ki egy friss felmérésből.
Az Audi, a Mercedes és a Bosch csoport Magyarország legvonzóbb munkáltatója 2014-ben - derül ki az Aon Hewitt humánerőforrás tanácsadó cég és az AIESEC közös, munkáltatói márka kutatásából.
A Bosch és Siemens a 2006 előtt vásárolt mosogatógépek ellenőrzésére kéri a magyar fogyasztókat, mert a kezelőpanel hibája miatt rendkívül ritka esetben az érintett mosogatógépek túlmelegedhetnek és akár tüzet is okozhatnak.