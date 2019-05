Választmányi helyosztó

Lázasan keresik a szerencsétlenség okait. Különlegesen kiképzett búvárokat küldött Ausztria Budapestre.

A magyar hajós körökben már régóta féltek, hogy komoly baleset történhet, most lázasan keresik a szerencsétlenség okait –Hasonló tragédia még nem fordult elő Budapesten. Első ránézésre a hajók biztonságosak, a felügyelet szigorú és megbízható. Ám közelebbről szemügyre véve a dolgokat, már előkerül olyasmi, ami fokozta a balesetek kockázatát, főleg esténként. A cikkben kitérnek arra, hogy először is elképesztően megugrott az idegenforgalom. A dunai sétautak igen népszerűek és jól jövedelmeznek, így pár éve a nagy hajózási társaságok is beszálltak. Gondot jelent ugyanakkor, hogy ezen a területen is érezteti hatását a munkaerőhiány. A kis hajókon gyakran dolgoznak amatőrök, akik éppen csak, hogy belekóstoltak a szakmába. Bennfentesek szerint sűrűn előfordul, hogy a kapitány nem tudja megértetni magát a legénységgel. Utóbbi időnként nincs tisztában még a jelzésekkel sem. Végül pedig fontos tényező, hogy egynémely jármű már igencsak koros. De szinte biztosra lehet venni, hogy ez esetben emberi mulasztás okozta a bajt. A politikai következmények máris jelentősek, mind Magyarországon, mind Dél-Koreában. Budapesten folyik a kampány az önkormányzati választásokra. A katasztrófa rosszul jöhet Tarlós István számára, ha bebizonyosodik, hogy felelősség terheli a hatóságokat, vagy ha a rendőrség a nyomozás során valamilyen hibát elkövetve, esetleg csigalassúsággal lejáratja magát. Ennek megfelelően rengeteg szakembert vezényeltek ki a Duna partjára a dráma után. A magyar turizmus számára hatalmas a tét: a folyami körutak évente több millió vendéget vonzanak és hatalmas bevételi forrást jelentenek.