„Lőjük meg mielőbb a második gólt, aztán ha lehet, a harmadikat is” – Külföldi edzővel lenne újra NB I-es az MTK

A szurkolók egy szűk rétege időről időre komoly károkat okoz a Magyar Labdarúgó-szövetségnek és a csapatoknak, miattuk a válogatott újra veszélyben van.

A fentiek miatt az UEFA egy szektort bezáratott a következő hazai, Wales elleni selejtezőre, melyet így 3000-rel kevesebben láthatnak majd a Groupama Arénában (a többi szektorba néhány nap alatt elfogytak a jegyek). Emellett az MLSZ-nek 18 500 eurós pénzbüntetést kell kifizetnie, illetve meg kell térítenie a szurkolók által okozott károkat is. Ezek költsége további 30 ezer euró, azaz mai árfolyamon számolva (egy euró a Magyar Nemzeti Bank honlapja szerint szerdán 327 forint volt) a szövetség kára a válogatott szlovákiai vendégszereplése kapcsán mintegy 16 millió forint. Plusz ehhez még hozzá kell adni az üresen maradó lelátórész miatt kieső jegybevételt is.

A legszomorúbb az egészben az, hogy a fenti eset bár kivédhetőnek tűnik, nem precedens nélküli. Noha az MLSZ vonatkozó kampánya, a 2013-ban elindított „A gyűlölet nem pálya” minden hazai bajnoki és válogatott párharc előtt és alatt hangsúlyosan megjelenik az arénákban, amikor a nemzeti csapat mondjuk Romániával, Szlovákiával esetleg Izraellel játszik, gyakorlatilag előre kódolható, hogy lesznek olyanok, akik magukról megfeledkezve hátrányos helyzetbe hozzák majd a szövetséget.

Legutóbb tavaly ősszel, a Görögország ellen 2-1-re megnyert Nemzetek Ligája-meccset rendezték nézők nélkül Budapesten, mivel az MLSZ a fellebbezésnek köszönhetően odáig tudta „húzni” a 2015-ös magyar–román Eb-selejtezőn tapasztalható rasszista viselkedés kapcsán kiosztott büntetés letöltését (akkor egy 70 ezer eurós csekk társult a zárt kapuk mellé), de emlékezetes a nézők nélkül rendezett 2013-as magyar–román vb-selejtező is, melyet a korábbi, Izrael elleni barátságos meccsen tapasztalható antiszemita hangok miatt rendeztek kongó lelátók előtt. Akkor további 40 ezer eurót kellett fizetni.

Az évek során a bírságokra „elszórt” milliók mellett további fejfájást okozhat az MLSZ-nek, hogy a nagyszombati események miatt Magyarország a következő hasonló esetnél már visszaesőnek számít majd, így újabb kihágás(ok) esetén súlyosabb büntetésre, gyűlölködő magatartás esetén pedig akár teljes stadionbezárásra is számíthat. Aligha kell hangsúlyozni, hogy a részben hazai rendezésű Eb-szereplésért küzdő csapatnak és a játékosok által gyakran „tizenkettedik játékosként” emlegetett szurkolók normális többségének sem ez az érdeke.

Klubmeccsek üres stadionban

Az UEFA az utóbbi években az európai kupaselejtezőkben érdekelt magyar klubokat is többször megbüntette. A 2014-ben átadott Groupama Aréna első nemzetközi klubmeccsét például rögtön zárt kapuk előtt játszotta a Ferencváros 2015 nyarán, de egy korábbi, kétmeccses büntetés miatt a két évvel ezelőtti bajnok Honvéd szurkolói sem mehettek be csapatuk BL-selejtezőjére 2017 -ben, majd az azt követő évben egy El-selejtezőre sem. Az ok mindkét esetben ugyanaz volt: rasszizmus. Persze, akadnak kivételek is: tavaly júliusban az FTC a lelátón - nemzetközi szervezetek szerint is - példásan lehozta az izraeli Maccabi Tel-Aviv elleni budapesti mérkőzését.