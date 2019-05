Elunták a kormányzat hallgatását – ezzel magyarázta Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke azt, hogy szerdán kemény hangú állásfoglalást tettek közé honlapjukon . Egyebek mellett sérelmezték, hogy hiába egyeztettek csaknem egy éven át az egészségügyi ágazatban szükséges béremelésekről, és zárult kölcsönös elégedettséggel a tárgyalássorozat, semmi nem változott. A közlemény végén a kamara felteszi a kérdést, hogy az egymást érő egészségügyi botrányok és a túlmunka egyre gyakoribb megtagadása mikor éri el azt a szintet, amikor a kormány már hajlandó érdemi lépéseket tenni. Ám hiába futott végig a kamara segélykiáltása az elmúlt 24 órában a sajtón a kormányzat azóta sem reagált semmit. Ezzel együtt Éger úgy vélte, muszáj volt a kamara vezetőtestületének megszólalnia. Ma ugyanis a biztonságos betegellátás már az önként vállalt túlmunkával és a munkajogi szabályok sorozatos megsértésével sem biztosítható. Bármelyik pillanatban szakadhat a rendszer, most a traumatológusok, máskor meg más szakmák jelzik, hogy annyiért, amennyiért most kell, nem hajlandók dolgozni. „Vagy felébred a döntéshozó a figyelmeztetésekre, vagy valahol egyszer csak megroppan a rendszer” – állította a kamara elnöke. Az elnök szerint érthetetlen az is: miközben nincs elég szakember a betegágyak mellett, 1200 orvos és mintegy 3500 szakdolgozó fél éve vár annak elbírálására, hogy dolgozhat-e tovább, ha eléri a nyugdíjkorhatárt. A kamara elnöke szerint további súlyos diszkrimináció az egészségügyben dolgozókkal szemben az: míg a Munka Törvénykönyve alá tartozók, ha nyugdíj mellett dolgoznak januártól csak a 15 százalékos személyi jövedelem adóra kötelezettek, a közalkalmazotti státuszú egészségügyieknek viszont az összes közterhet fizetniük kell.