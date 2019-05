Szabad szemmel – Sokaknak csípte a szemét, hogy Orbán szélsőségesekkel kokettál

Nemzetközi sajtószemle, 2019. május 31.

A magyar kormány váratlanul meghatározatlan időre felfüggesztette az adminisztratív bíróságok bevezetését, vagyis visszalépett egy olyan kérdésben, amely aggályokat vetett fel az igazságszolgáltatás függetlensége kapcsán és vörös posztó volt Brüsszel szemében. Gulyás Gergely el is ismerte, hogy a lépés hátterében a kedvezőtlen nemzetközi reakció áll, bár azt állította, hogy nincs kapcsolat a döntés és a párt EPP-tagsága között. Ezzel együtt úgy vélte, hogy a visszakozás kedvezően hat Magyarország helyzetére az unióban. Az EU úgy véli, hogy Orbán Viktor egyes reformjai a jogállamot és a demokráciát fenyegetik. A magyar fél tett egy másik nyilvánvaló gesztust is az európai szövetségesek megbékítésére: most először, de szinte teljesen kizárta, hogy a Fidesz Salvini euroszkeptikus frakciójához csatlakozik. Gulyás okként említette meg, hogy abban van több olyan párt is, amelyekkel magyar részről nem kívánnak együttműködni. A konzervatív pártcsaládon belül sokaknak csípte a szemét, hogy a miniszterelnök szélsőségesekkel kokettál, köztük a Liga vezérével.