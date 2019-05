19 percenként meghal valaki – Legalább ma ne gyújtson rá!

A hormonális rendszer az egész test működésére hat, a hormonok a szervezet karmesterei, ezért komoly gondokat okozhat, ha felborul az egyensúlyuk.

Sokféle hormonzavar létezik, ugyanis hormontermelő szerv is több van, és általában ezek egyenként is több hormont termelnek. Mivel a szervezetben minden mindennel összefügg, egy hormonzavar kialakulása után gyakran egyéb endokrin, vagy egyéb probléma is megjelenik. Nem ritka például, hogy progeszteronhiány esetén inzulinrezisztencia és pajzsmirigybetegség is kialakul. Hormonzavar diagnosztizálása esetén fontos a rendszeres ellenőrzés, még akkor is, ha az értékek normalizálódtak – hívta fel a figyelmet dr. Polyák Annamária , a Budai Endokrinközpont endokrinológusa.

Sok hormonzavar kialakulásában játszik szerepet a helytelen étrend, sőt vannak olyan problémák, amelyek mellett gyakran ételintoleranciák is megjelennek. Autoimmun pajzsmirigyzavar mellett például gyakori a gluténérzékenység is, ezért a megfelelő, személyre szabott étrend összeállításához célszerű dietetikushoz fordulni.

A stressz, csakúgy, mint a helytelen táplálkozás vagy a mozgáshiány, komoly hatást gyakorol a hormonrendszerre, stresszhelyzetben adrenalin és kortizol hormon szabadul fel, ami több más hormon termelődését is befolyásolja. Ezért a komplex kezelés része a megfelelő stresszkezelés is.

Gyakori, hogy a kapott gyógyszer önmagában nem elég hatásos. Ennek oka lehet, hogy több időre van szükség, de az is, hogy más dózisban kell adagolni, vagy más készítményre van szükség, ahogy az is, hogy nem változott az életmód, pedig inzulinrezisztencia esetén szinte ez a legfontosabb. Vannak olyan gyógyszerek, amelyek felszívódását bizonyos ételek, italok gátolják, például a pajzsmirigy gyógyszer beszedése után nagyjából egy órát kell várni a tej fogyasztásával. Más, még kezeletlen hormonzavar is okozhat további tüneteket – mondta a szakorvos.