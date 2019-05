Kampány indult a biciklis-autós békülésért

Mindkét félnek javítania kellene a hozzáállásán, hogy a nem felhőtlen az autós-biciklis kapcsolat javulhasson. Erre annál is inkább szükség van, mert Magyarország Európában élen jár a kerékpáros balesetek számában. Az odafigyelés és az együttműködés érdekében indított kampányt a We Love Cycling kampányt.

A napokban megjelent egy, kerékpáros által rögzített felvétel, amelyen egy autós-biciklis konfliktust lehet látni. A jelenetben mindkét fél hibázott és - bár nem történt sérülés – összetűzéssel végződött. A vita a felvétel megjelenése után az online térben is folytatódott : a biciklisek az autósok egymást okolják. Több felületen még szavazás is indult arról, ki a hibás. Ez, a kibékíthetetlennek tűnő ellentét a mindennapi közlekedést is megnehezíti.

Élen járunk a biciklis balesetekben

Magyarország élen jár a közúti haláleseteken belül a kerékpáros balesetekben. Míg az EU-átlag azt mutatja, hogy a balesetek 8 százaléka biciklis baleset, addig hazánkban ugyanez az arány 12 százalék, ezzel a negyedik helyen állunk. Magyarország dobogós helyen szerepel az egymillió főre jutó kerékpáros halálos áldozatok számában is. Az éves halálos kimenetelű balesetek áldozatai közül tízből egy biciklis. A felvételt a We Love Cycling kerékpáros oldal készítette, azzal a céllal, hogy teszteljék, hogyan reagálnak a mindennapi közlekedés résztvevői a látottakra, illetve felhívják a figyelmet arra, hogy a biciklis-autós kapcsolaton van mit javítani. A kommentek is bizonyították, szükség lenne az odafigyelésre, a szabályok betartására és az együttműködésre. Ezt a statisztikai adatok is alátámasztják; a legutóbbi uniós összehasonlítás alapján. Míg az EU-átlag azt mutatja, hogy a balesetek 8 százaléka biciklis baleset, addig hazánkban ugyanez az arány 12 százalék, ezzel a negyedik helyen állunk. Magyarország dobogós helyen szerepel az egymillió főre jutó kerékpáros halálos áldozatok számában is. Az éves halálos kimenetelű balesetek áldozatai közül tízből egy biciklis.

Mindenki figyelmetlen

A halálos kimenetelű biciklis balesetek csaknem háromnegyede május és november között történik hazánkban. Bár a kerékpározás a nők és a férfiak körében is kedvelt, tíz áldozatból nyolc férfi. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, a biciklis baleseteknél körülbelül egyenlő a településen belüli és azon kívüli esetek aránya. Míg városon kívül legtöbbször a hátulról elütés, az előzés közben történő elsodrás jellemző, városon belül gyakoribb a figyelmetlen ajtónyitás és a kanyarodás következtében bekövetkező baleset. Abban pedig, hogy melyik fél a hibás, egyensúly van.

Megelőzhető lenne a tragédia

“Korábban 25 évig dolgoztam mentősként, és még mindig szörnyű emlék a halálra gázolt kerékpáros fiatalember, vagy a biciklis gyerek esete, akit egy kanyarodó kamion ütött el. Szomorú, hogy az ehhez hasonló tragédiák sora évről évre megismétlődik. Az OMSZ adatai alapján is látjuk, hogy a biciklizésnek - és ezzel a balesetek bekövetkezésének is - szezonja van, hiszen a januári számokhoz képest áprilisban is már megduplázódott a kerékpáros balesetek száma. Éppen ezért örülünk, hogy a We Love Cycling felvállalta, hogy irányt mutat mind az autósoknak, mind a bicikliseknek, hogy elkerülhetők legyenek az ilyen jellegű incidensek” - mondta Győrfi Pál.

A biciklis oldalon az alapvető hibákat ismertető filmsorozat mellett olyan tanácsokat is lehet találni, amelyek segítenek elkerülni a balesetveszélyes szabálytalanságokat.