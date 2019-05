Ötvenhárom éves főpolgármester-jelöltje lehet a Momentumnak

Budapesten járt Helen Doron világhírű brit nyelvész, hogy felajánlja segítségét a hazai, iskolai nyelvoktatás fejlesztéséhez.

Egyetemek, szakmai szervezetek képviselői, szülők, gyerekek és újságírók előtt mutatta be pénteken egyedi nyelvoktatási módszertanát Helen Doron brit nyelvész, a világ 36 országában jelenlévő, róla elnevezett nyelvoktató-hálózat alapítója. A hálózat több éve Magyarországon is jelen van, és már több ezer diákot készítettek fel sikeresen a nyelvvizsgára. A szakember viszont most kifejezetten azért érkezett hazánkba, hogy felajánlja – akár teljesen ingyen – módszertani tapasztalatait a magyar oktatáspolitika döntéshozóinak. – Módszerünk a gyerekek velük született nyelvelsajátítási képességét használja ki. Négy alappillérünk van: az ismétlődő hallgatás, a pozitív megerősítés, a kiscsoportos, szórakoztató tanulás és az elkötelezett tanárok. Hasonlóan működik ahhoz, ahogy a csecsemők az anyanyelvet tanulják. Épp ezért fontos, hogy az idegennyelv-oktatást minél hamarabb megkezdjük – mondta. Az oktatóközpont 0-19 éves korig foglalkozik gyerekekkel, akik jóval azelőtt érthetik, beszélhetik az idegen nyelvet, hogy írni, olvasni tudnának. Ezzel a módszerrel már 14 éves korukra elérhetik azt a szintet, hogy középfokú, sőt akár felsőfokú nyelvvizsgát tegyenek. – A módszertan alkalmas nagyobb csoportok oktatására is, így a közoktatásban is lehetne alkalmazni – erről Mászáros Szilvia, a hálózat magyarországi szakmai vezetője beszélt. Szeretnék elérni, hogy ha a szakminisztériumban bármilyen munkacsoport létrejön a hazai idegennyelv-oktatás fejlesztése érdekében, annak ők is részesei lehessenek. – Bízunk benne, hogy felajánlásunk nyitott fülekre talál – mondta.



A rendezvényre meghívták az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselőit is, ám részükről végül senki nem jelent meg. Holott 2020-tól már csak legalább egy középfokú nyelvvizsga birtokában lehet egyetemre felvételizni. A szakemberek szerint a nyelvoktatás módszertanán ezért is sürgősen változtatni kellene, a jelenlegi rendszerben ugyanis a legtöbb diák nem tudja elérni a szükséges szintet. Egy tavalyi, az Oktatási Hivatal által elvégzett felmérés is rávilágított arra, hogy nagy bajok vannak. A kutatás eredményeiből kiindulva elméletileg készül egy új nyelvoktatási stratégia, ám arról a szakmai szervezetek sem tudnak semmit, a minisztérium pedig nem hajlandó tájékoztatást adni: a stratégiával kapcsolatos kérdéseinkre többszöri megkeresés után sem válaszoltak. Mészáros Szilvia lapunknak úgy nyilatkozott: a hazai problémákat az is jól mutatja, hogy azok közül az országok közül, ahol a Helen Doron nyelvoktató hálózat jelen van, egyedül Magyarországon kellett kamaszkorú gyerekeknek is teljesen kezdő csoportokat indítani. A szakember szerint az egyetemi tanárképzésen is változtatni kell, e nélkül ugyanis nem lehet eredményes változásokat elérni az idegennyelv-oktatásban sem. Elmondta azt is, egyre több magyar egyetem kéri a segítségüket, amit eddig mindig ingyenesen biztosítottak számukra.