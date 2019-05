Üzent Brüsszelnek a koszovói elnök: ha nem foglalkoznak országával, egyesíti azt Albániával

Visszatérítik a már befizetett budapesti utak árát.

A dunai hajóbalesetet szenvedő koreai turistacsoport utazását szervező Very Good Tour iroda máris bepereli a katasztrófa okozóját. Az összes dunai hajóutat lemondták és visszatérítik a már befizetett budapesti utak árát – írja a Korea Times alapján az Infostart.hu . A lap szerint az utazási iroda a Viking Sigyn tulajdonosa és üzemeltetője ellen is jogi eljárást kezdeményez, de először megvárja az elsődleges vizsgálatok lezárását. A Very Good Tour az áldozatok hozzátartozóinak utazását is megszervezte, pénteken 43 ember indult el Dél-Koreából Budapestre.