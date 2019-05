Lövöldözés volt Pozsonyban, a támadó célpontja a Pénzügyminisztérium lehetett

Ferenc pápa a rá jellemző egyszerűséggel és közvetlenséggel lopta be magát ismét milliók szívébe. Lehúzott ablakú Daciaban utazott és lényegi kérdésekről beszélt a román fővárosban.

Megállt a forgalom a Henri Coanda nemzetközi repülőtérről Bukarestbe vezető főúton, az arra autózók kiszálltak járműveikből, hogy köszönthessék az elhaladó római katolikus egyházfőt. Három napos romániai látogatását péntek délelőtt megkezdő Ferenc pápát egy Dacia Logan vitte a repülőtérről az elnöki palotáig, miközben Klaus Johannis államfő egy Mercedes S-el kísérte őt. Az egyszerű, nem páncélozott Daciat az egyházfő választotta, útközben az ablakait is lehúzta, hogy integethessen az őt köszöntő tömegnek. A bukaresti helyszínek közötti közlekedésre korábbi jelentések szerint egy Dacia Dustert készültek pápamobillá alakítani, de végül egy Isuzun jelent meg az egyházfő. A román főváros élete a fejére állt a szigorú biztonsági intézkedések, lezárt utcák, terek, korlátozott, módosított tömegközlekedési miatt, de az ortodox többségű város így is ünnepként élte meg Ferenc pápa látogatását. Még a Waze is készült a nagy vizitre, külön, erre az alkalomra létrehozott applikációval segítette a helyiek célba jutását. Ferenc pápa mindenben igazolta a hozzá fűzött reményeket. A vizit előtt megszólaló vezető politikusok közül is többen hangsúlyozták, hogy a belső társadalmi, politikai békétlenség, a megosztottság enyhítését várják a pápától, aki valóban minden megszólalásában a toleranciát, az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. (Romániában több mint két éve állandósult a politikai káosz, a kormány és az államfő közötti háború, a kormány elleni utcai tiltakozások. Jelenleg is bizalmatlansági indítványra készül az ellenzék, amely az EP-választásokon legyőzte a kormánypártokat.) Noha az ortodox többségű országba tett látogatás nyilván elsősorban egyházdiplomáciai jellegű, a vallási, nemzeti kisebbségeknek sem kellett csalódniuk. Ferenc pápa csíksomlyói útja a magyar kisebbség felé tett gesztus, a vizit utolsó napjára tervezett nagyszebeni találkozója a roma közösség tagjaival pedig a kisebbségi létben, kirekesztettségben és szegénységben élőkkel való szolidaritás jele. Alessandro Gisotti vatikáni szóvivő a romániai látogatás kapcsán előre jelezte, hogy „A Szentatya természetesen szem előtt tartja az ország multietnikus jellegét, és azt a sokmillió románt, aki különböző európai országokban keresi a boldogulást.” Hogy mennyire fontos téma a pápa számára a Romániából emigrált 4 millió lakos, az is jelzi, hogy mielőtt Bukarestbe repült volna, vatikáni rezidenciáján fogadott 15, Rómában élő romániai hajléktalant. Az elnöki hivatalban elhangzott beszédében a pápa Isten áldását kérte Romániára. Elismerően szólt azokról a lépésekről, amelyeket az ország tett a demokratizálódás útján II. János Pál 1999-es bukaresti látogatása óta. A demokrácia intézményeinek megszilárdítására bátorította hallgatóságát, arra kérve, dolgozzanak azon, hogy a román nép kihasználhassa a potenciálját. Hangsúlyozta, szeretettel kell gondolni azokra, akik elmentek. „Elsősorban a kivándorlásra gondolok, ami több millió embert érintett, akik elhagyták otthonukat és hazájukat, hogy új munkalehetőségeket és emberhez méltó életet keressenek. (...) Gondolok a sok elnéptelenedett falura, amely megélte, hogy néhány év alatt lakóinak jelentős része elhagyta. Gondolok azokra a következményekre, amivel mindez járhat az életminőségre nézve, és arra, hogy meggyengülnek a kulturális gyökerek, amelyek életet adtak a nehéz időkben” – idézte az egyházfő beszédét az Agerpres hírügynökség. Délután már ökuménikus jelleget öltött a bukaresti vizit. Ferenc pápa az ortodox egyház vezetőivel találkozott, majd a nemrég felszentelt új, a parlament melletti ortodox katedrálisban közösen imádkozott a görög-keleti főpapokkal. Ezt követően a téren összegyűlt mintegy 30 ezer embert köszöntötte. A rendezvény színhelyére csak azok léphettek be, akik előre regisztráltak és igazolták személyazonosságukat. Ők mindnyájan kis sárga zsákocskát kaptak, benne esőkabáttal, sapkával, egy kis zászlót, amelynek egyik felén a vatikáni, másikon a román nemzeti színekkel díszítettek, információs és imádságos, egyházi énekes szórólapok, illetve egy rózsafüzér. A biztonságiak mellett 300 önkéntes dolgozott, ruhájukon azzal a felirattal „Ferenc pápa önkéntese vagyok”. A szervezők szerint az katolikus egyházfő illetve az ökumenikus istentiszteleten részt vevő román főpapok ruházatát Lengyelországban készítették a szervező bizottság által jóváhagyott dizájnnal. Azok, akik nem jutottak be a katedrális előtti térre, 15 nagy kivetítőn követhették az eseményt. Azt, hogy a katedrális előtti téren Ferenc pápa és Daniel pátriárka nem együtt jelenik meg, egyes elemzők már előzetesen a román ortodox egyház pápa iránti bizalmatlanságaként értelmezték, írta beszámolójában az AFP francia hírügynökség. Szombaton a csíksomlyói pünkösdi búcsúk színhelyén mond misét az egyházfő. Látogatása hetek óta valóságos lázban tartja a Székelyföldet. Csíkszeredában még azt a vendéglőt is renoválták, ahol ebédelni fog a pápa, szálláshelyet a környéken sem lehet már hosszú ideje találni, de a helyi szervezők jelezték, minden templom éjszaka is nyitva tart majd és fogadja a zarándokokat. A helyiek többek között azt is találgatják, magyarul köszönti-e majd az egyházfő a zarándokokat, vagy azt tartja majd szem előtt csupán, hogy Romániában van és románul szól majd az egybegyűltekhez. Mindenesetre a bukaresti repülőtéren őt fogadó díszőrséget románul köszöntötte Ferenc pápa. A helyszínválasztást és tájékozottságát figyelembe véve, joggal feltételezhető, hogy nem marad el a magyar köszöntés sem. A hat éve felszentelt Ferenc pápának ez a 30. külföldi útja.