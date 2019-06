A belügyesek fizetésemeléséről írt a Magyar Nemzet

Az ütközés után furcsán viselkedett a Viking Sigyn.

Felkerült az internetre egy újabb videó a szerda esti, budapesti hajóbalesetről. A videón - amit a Személyhajósok Szövetsége tett fel a Youtube-ra és az Index vette észre - az látszik, ahogy a Viking Sigyn a Margit híd alatt utoléri és nekiütközik a Hableánynak. Az ütközés után a Hableány felborult, és hét másodperc alatt elsüllyedt. Ezen a felvételen a süllyedés nem látható, az viszont igen, hogy a nagy szállodahajó az eset után megáll, visszacsorog (vagy visszatolat) egy kicsit a híd alatt, majd továbbmegy. A videót kikockázva és nagyítva észre lehet venni, hogy emberek vannak a vízben, sodorja őket a víz, csapkodnak, kapálóznak. Az is látszik, hogy a Viking Sigyn fedélzetén néhányan rohangálnak, egyikük két villogós mentőmellényt is dob a vízbe. Azt már korábban tudni lehetett , hogy a szállodahajó több utasa észrevette az esetet és látták a vízben segítségért kiáltozó embereket is.