Babosék negyeddöntősök a Roland Garroson, a magyar vegyes páros kiesett

Babos Tímea oldalán a francia Kristina Mladenoviccsal bejutott a negyeddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokság női páros versenyében. A Fucsovics Mártonnal alkotott vegyes páros ötven perc alatt kikapott, így nem jutott a vegyes párosok negyeddöntőjébe.

A magyar játékos és partnere vasárnap a nyolcaddöntőben szetthátrányból bizonyult jobbnak az Anna-Lena Friedsam, Laura Siegemund német párosnál. A mérkőzés 2 óra 3 percig tartott. A magyar-francia kettős sorozatban hatodik alkalommal jutott el legalább a negyeddöntőig Grand Slam-versenyen. A 2018-as melbourne-i tornagyőzelem után a Roland Garroson és Wimbledonban is a legjobb nyolcig jutottak, majd a US Openen és idén az Australian Openen is finálét játszottak.

Idén Párizsban a második helyen kiemelt kettős fordulatos csatában lett negyeddöntős. A 43 perces első játszma második gémjében Babos Tímea és Kristina Mladenovic 40-0-ra is vezetett fogadóként, majd volt egy újabb bréklabdája. Friedsam és Siegemund megmentette adogatását, majd brékelt 0-ra. A magyar-francia páros ezután egy remek sorozattal válaszolt, 30-ra, majd 15-re nyerte el ellenfele szerváját, vezetett 4:2-re, majd a saját játékban 30-15-re. A német kettős ezt követően négy gémet nyert, kétszer brékelt 30-ra, majd 5:4 után 15-re szerválta ki a szettet - számolt be a magyar teniszező honlapja

A 37 perces második játszmában Babos Tímea és Kiki Mladenovic sokkal jobban adogatott és megbecsülte a korán szerzett brékelőnyt. A második helyen kiemelt kettős 2:1 után 15-re nyerte el ellenfele szerváját, majd 15-40-ről mentette meg saját gémjét. Friedsam és Siegemund 2:5-öt követően két szettlabdáról nyerte adogatását, majd az ellenfél 15-re szerválta ki a játszmát.

A döntő felvonás újabb változást hozott. 1:1 után Babos és Mladenovic kétszer került brékelőnybe, de utána azonnal el is veszítette adogatását 15-re. A magyar-francia kettős a hetedik játékot 40-re nyerte fogadóként, majd 0-ra hozta a saját szervát, ezután brékeltek, így 2018 után ismét bejutott a legjobb nyolc közé.

„Nyugodtan mondhatjuk: az első szettet elszúrtuk, nem éreztük úgy a fogadásokat, volt nem jól sikerült adogatógémünk is. Utána viszont megnyugodtunk, egyre jobban kezdtünk el játszani. A döntő szettben óriási, orkánerejű szél volt, ezt mi tudtuk jobban kezelni. Összességében pedig nagyon-nagy meccs volt! Örülök a győzelemnek, hiszen hatalmas küzdöttünk a sikerért! Boldog vagyok, hogy jön egy újabb második hét egy Grand Slam-versenyen!” – mondta a honlapjának Babos Tímea.

Eredmény: női páros, nyolcaddöntő: Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 2.)-Anna-Lena Friedsam, Laura Siegemund (németek) 4:6, 6:3, 6:3

Ötven perc alatt kapott ki a magyar vegyes páros

A magyar kettős az első hét játékot elvesztette a Csang Suaj, John Peers kínai, ausztrál duó elleni vasárnapi találkozón - írta az MTI. A második játszma elején a magyar kettős brékelőnnyel vezetett 2:1-re, 4:4-ig tartották magukat, ám az ellenfél befejezte a mérkőzést. A mérkőzés mindössze 50 percig tartott.