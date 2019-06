Londonba érkezett Trump, landolás előtt beszólt a polgármesternek

Egyelőre csak az dőlt el, hogy Rolf Mützenich ideiglenes jelleggel irányítja majd az SPD képviselőcsoportjának munkáját.

lemondott a párt- és a frakcióvezetői tisztségéről is Andrea Nahles. Ez pedig nyilvánvalóvá teszi azt, hogy gyorsan nem sikerül megtalálni az SPD új vezetőjét. Egyelőre még arról sem sikerült megállapodásra jutni, milyen menetrendet állítsanak fel az utódlás folyamatáról. Egyelőre csak az dőlt el, hogy a kölni szociáldemokrata képviselő Rolf Mützenich ideiglenes jelleggel irányítja majd az SPD képviselőcsoportjának munkáját. Nahles még a lemondása előtt néhány nappal azt közölte, keddre hozza előre a frakcióvezetői tisztségről szóló szavazást. Ez azonban elmarad. Jelenleg arra látszik a legnagyobb esély, hogy a rajnavidék-pfalzi miniszterelnök, a párton belül nagy népszerűségnek örvendő Malu Dreyer veheti át ideiglenesen a pártelnöki tisztséget. Ő azonban mindeddig nem nyilatkozott arról, érdekli-e a poszt. Korábban nemigen mutatott hajlandóságot arra, hogy elhagyja tartományát, de hírek szerint most megmentené a pártot. Vasárnap drámai felhívásban összefogásra szólította fel az SPD tagjait. Mellette esélye lehet a pártvezetésre Mecklenburg-Elő-Pomeránia miniszterlenökének, Manuela Schwesignek. Két éve áll a tartományi kabinet élén, az előző, 2013-2017 közötti nagykoalícióban családügyi miniszterként szolgált. Minden jel szerint tehát női politikus marad az SPD élén. Olaf Scholz alkancellár, német szövetségi pénzügyminiszter ugyanakkor kizárta a lehetőségét annak, hogy ideiglenes jelleggel vezesse a pártot, amint nemet mondott arra is, hogy induljon egy következő pártelnökválasztáson. Mint mondta, ez időben is összeegyeztethetetlen lenne jelenlegi miniszteri tárcájával. Scholz már Martin Schulz tavalyi lemondása után ideiglenesen irányította a pártot. Eleve valószínűtlennek látszott, hogy most is vállalja a feladatot, mert Andrea Nahles legnagyobb támogatói közé tartozott. Nem mutat érdeklődést a pártelnöki tisztség iránt Stephan Weil, alsó-szászországi miniszterelnök sem. Az NDR televíziónak elmondta, hogy tartományi miniszterelnök kíván maradni.

Olaf Scholz és Ralf Stegner, az SPD alelnöke is annak a véleményének adott hangot, hogy a pártelnök megválasztásába az SPD legszélesebb rétegeit is be kell vonni, vagyis a teljes tagság véleményét kikérhetik. Stegner a Rheinische Postnak ezzel kapcsolatban elmondta, ez attól is függ, hányan indulnak majd az elnöki tisztségért. A legfontosabbnak azt tartotta, hogy a választás folyamata teljesen átlátható legyen. Eredetileg decemberre tűzték ki az SPD kongresszusának időpontját, a tervek szerint ezen kellene értékelni a nagykoalíciós együttműködés eddigi tapasztalatait – emlékeztetett a Die Zeit. Ezt azonban várhatóan már a nyári szünet után meg kell tartani. Karl Lauterbach, az SPD frakcióvezető-helyettese azonban nem tartja jó ötletnek a túl korai rendezést. A Passauer Neue Pressében úgy vélte, nem lenne jó elhamarkodott következtetéseket levonni, jelenleg arra kell koncentrálniuk, hogy véghez vigyék a legfontosabb egészségügyi, illetve a munkaerőpiaci reformokat. A tisztújítás mellett a nagy talány az, folytatódjék-e a nagykoalíció. Kérdés, mit nyerne ezzel az SPD, hiszen egy esetleges előrehozott választáson történelmien gyenge eredményt érne el. Kétségtelen azonban, hogy a 2017-es parlamenti választás után ugyanis az európai parlamenti voksolásig majdnem öt százalékot zuhant az SPD népszerűsége, vagyis a kormányzati részvétel kifejezetten rosszat tett a pártnak. Az uniópártok vezető politikusai, beleértve Angela Merkel kancellárt, Annegret Kramp-Karrenbauert, a CDU elnökét, valamint a CSU-t irányító Markus Södert, vasárnap egyértelműen a nagykoalíció mellett foglaltak állást. Már most mind többen követelik majd a CDU-val és a CSU-val folytatott együttműködés felmondását. A párt balszárnyához sorolt képviselője, Hilde Mattheis azonban úgy véli, most a megújulásra kell koncentrálni. Ez pedig szerinte nem hozható összhangba a nagykoalíció fenntartásához szükséges kompromisszumkészséggel. A párt vezetéséhez közelállók ezzel szemben érezhetően inkább a kormányban maradásra szavaznának. Az SPD frakciójának külpolitikai kérdésekben illetékes szóvivője szerint az új választások csak az SPD gyenge közvélemény-kutatási adatait erősítenék meg, s csak megnehezítené a megújulás folyamatát. Lars Klingbeil, az SPD főtitkára szerint éppen összefogásra lenne szükség, s nem széthúzásra.