Hitelért házasodnának a babát váró párok

Nagy a várakozás a babaváró hitellel kapcsolatban mind a bankok, mind az ügyfelek részéről, ám nem biztos, hogy mindenkinek bejön a számítása.

Számos házaspár számára a jelzáloghitel vagy a személyi kölcsön helyettesítője lehet a babaváró hitel, a bankok ezért jelentős érdeklődésre számítanak már a július 1-jei induláskor – derül ki a pénzintézetek lapunk kérdéseire küldött válaszaiból. A kormány családvédelmi akciótervének részeként egy hónap múlva a fiatal házasok szerződhetnek a bankokkal egy legföljebb 10 millió forintos, kamattámogatott, szabadon felhasználható hitelre. A fiatalság persze csupán az anyáknál kritérium: a kormányrendelet szerint a feleségnek 18-40 év közöttinek kell lennie, de a férfiak életkorára nincs központi előírás. A bankok saját általános belső szabályaikat is alkalmazhatják a hitelképesség vizsgálatakor, így például az Erste Banknál az igénylő pár mindkét tagjának be kell töltenie a 23. életévét, a férj pedig a hitel lejártakor még nem töltheti be a 70. életévét. Miután a kölcsönt legalább 60, maximum 240 hónapos futamidőre lehet fölvenni, a férj akár 65 éves is lehet az igényléskor. Az Erste Banknál egyébként már június 17-től be is lehet adni egy előzetes vizsgálatra a hiteligénylési kérelmet. A többi bank ennyire nem szalad előre, a Bank360 körképe szerint azonban 9 pénzintézetnél – az Erstén kívül a UniCredit, a Gránit, a K&H, a Raiffeisen, az OTP és a Budapest Banknál, továbbá Sberbanknál és a Takarékcsoportnál - július 1-től várhatóan elérhető lesz az új konstrukció. Az MKB Bank érdeklődésünkre közölte: a kormányrendelet hatályba lépésétől fogadnak be kérelmeket. A CIB Bank viszont azt jelezte: a nyár folyamán tervezik a babaváró hitel bevezetését: "a konstrukció pontos részleteinek kidolgozásához, illetve a végleges igénylési feltételek kialakításához ugyanakkor még várjuk a további vonatkozó jogszabályi rendelkezések megjelenését” - írták. Hiányérzete a részleteket illetően ugyanakkor nem csak a CIB-nek van. „A bankok a jogszabályi keretek végleges ismertetésére várnak, például az állami kezességvállalás pontos feltételeire. Több pénzintézet is jelezte, hogy a termék véglegesítése még odébb van” – mutatott rá Veres Patrik, a Bank 360 szakértője. A kormány május közepén ismertette azokat a leveleket, amelyből kiderült: az Európai Bizottság túlzottnak tartja a teljes körű állami kezességvállalást és kamattámogatást, azt 80 százalékban maximálná a javaslat szerint. Információnk szerint a bankok is aggódnak emiatt és a kormánnyal folytatott legutóbbi egyeztetésen szintén a babaváró hitel kamattámogatásának megosztását javasolták, hogy ha jelképesen is, de a hitelfelvevő is fizessen, ám a kormány képviselője minden módosítási javaslatot elutasított. A hitel törlesztésekor nem csak a tartozás részleteit kell fizetni, hanem - a fennálló tőketartozás 0,5 százalékára rúgó - állami kezességvállalási díjat is. Ez 10 millió forintos hitel esetén az első évben havonta 4 167 forint: ezzel együtt lehet maximum 50 ezer forint a havi törlesztő. A törlesztést azonban fel lehet függeszteni három évre, ha az igénylést követő öt éven belül megszületik egy gyermek. Az ugyanakkor nem egyértelmű a jogszabályokból, hogy ez idő alatt a kezességvállalási díj fizetését is szüneteltetni kell-e. A Bank360 egyébként az Emberi Erőforrások Minisztériumától azt az információt kapta, hogy a felfüggesztés ideje alatt semmit, tehát a kezességvállalási díjat sem kell fizetni. A babaváró hitel iránt már most óriási az érdeklődés: a City Hitelbróker Kft. (CHB) 18-40 év közötti várandós nők körében végzett kutatása szerint a kismamák 80 százaléka tervezi, hogy fölveszi a kölcsönt, mégpedig a maximális, 10 millió forintos összeget. Ennek érdekében akár házasságot is hajlandók kötni, mivel a kutatás szerint a gyermeket váró fiatal párok egy része még nem házasodott össze. Kérdés, a nyári esküvői szezonban erre mennyire lesz majd lehetőségük, az anyakönyvi hivatalokban ilyenkor már alig van szabad időpont. Márpedig a Bankmonitor.hu 5 ezer fős felmérése szerint a legfőbb kizáró ok a "nem megfelelő családi állapot": az érdeklődők 11,5 százalékát azért utasítanák el, mert nem házasok, vagy egyik fél sem az első házasságban él és van gyermekük. A CHB szakértői szerint az érdeklődőknek csak mintegy 60 százaléka felel majd meg a jogszabályi feltételeknek, illetve a bankok hitelbírálati követelményeinek. A Bankmonitor felmérése ennél némiképp magasabbra, 70 százalékra teszi a megfelelési arányt. A kormányrendelet előírja, hogy a házaspár egyik tagjának se legyen köztartozása, büntetlen előéletűek legyenek, ne szerepeljenek a negatív adóslistán, valamint, hogy legalább egyik fél rendelkezzen minimum hároméves munka- vagy felsőoktatási jogviszonnyal. A levelező tagozatos hallgatókat vagy a közmunkásokat kizárták a lehetőségből: csak a nappali tagozatos tanulmányok számítanak, a közfoglalkoztatásban eltöltött időből pedig csupán egy évet lehet beszámítani. A Bankmonitor elemzése szerint az érdeklődők 8,7 százaléka szerepel a rossz adós listán, 8,4 százaléknál hiányzik a szükséges TB-jogviszony, 2,1 százaléknak adótartozása van. Ha az érintettek ezen tartozásokat rendeznék, illetve megkötnék az előírt házasságokat, 74 százalékra ugrana a babaváró hitelre jogosultak aránya.