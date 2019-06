Jó évet zártak Habonyék Angliában

A kampányguru 2016-ban létrehozott brit cégének mérlege szerint 2017-hez képest több mint 100 ezer angol fonttal 408 ezer fontra – 149 millió forintra – emelkedett a rendelkezésre álló készpénzállománya.

Nem panaszkodhat a 2018-as évre Habony Árpád, Orbán Viktor miniszterelnök nem hivatalos stratégiai főtanácsadója. A kampányguru 2016-ban létrehozott brit tanácsadócége, a Danube Business Consulting Ltd. (DBC) bevételei ugyanis jelentősen nőttek a tavalyi évben: a vállalkozás cégmérlege szerint tavalyelőtthöz képest több mint 100 ezer angol fonttal 408 ezer fontra – 149 millió forintra – emelkedett a DBC rendelkezésre álló készpénzállománya. Igaz, közben a kötelezettségek is nőttek, azonban a cég teljes tőkeállománya 2017-hez képest így is 45 ezer fonttal 308 ezerre gyarapodott.

Habony Árpád a tavaly elhunyt amerikai kampány-guruval, Arthur J. Finkelsteinnel közösen alapította a Danube Business Consultingot. Finkelstein halála után a cég teljesen Habony tulajdonába került, a vezetője pedig a Schmidt Mária által felvásárolt Figyelő volt főszerkesztője, Lánczi Tamás lett. A brit cég tevékenységéről viszonylag keveset tudni, nemrég a G7 gazdasági hírportál derítette ki, hogy 40 százalékos tulajdonrésze van a V4 nemzetközi hírügynökségben.

Mint korábban megírtuk, Habony az utóbbi időkben eltávolodott a magyarországi médiatértől, a korábban érdekeltségébe tartozó kiadványokat – Lokál, Ripost, 888.hu – nemrégiben ingyen át kellett adnia a fideszes médiumokat egyesítő óriás konglomerátumba, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványba (KESMA). A tanácsadó ezzel párhuzamosan nemzetközi terjeszkedésbe fogott, a V4 hírügynökséggel pedig más országokban is teríteni tudják a kormánypropagandát.